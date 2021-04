Ilkay Gundogan estime qu’un grand poids a été soulevé à Manchester City après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions alors que le club a fait un autre pas vers un quadruple sans précédent.

City a mis trois années consécutives de frustration en quart de finale derrière eux alors qu’ils ont vu le Borussia Dortmund mercredi pour atteindre les quatre derniers pour la première fois depuis 2016.

Le milieu de terrain Gundogan admet que la pression a augmenté sur l’équipe à cause de ces échecs.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré l’Allemand, qui était également à City – bien que blessé – lorsqu’ils sont sortis à la 16e étape en 2017.

«Nous avons évidemment eu du mal ces dernières années à réaliser ce que nous [have now] atteint. Nous avons toujours échoué en quart de finale.

















1:04



L’ancien défenseur de Manchester City, Richard Dunne, pense que le club a joué avec « une familiarité » en éliminant le Borussia Dortmund



« C’est une sortie et quelque chose que nous méritions, quelque chose que nous méritions déjà, peut-être, ces dernières années. C’est donc spécial maintenant d’être en demi-finale. »

City a eu peur lors du match retour au Signal Iduna Park, tombant derrière un superbe but de l’impressionnant international anglais Jude Bellingham.

Cela a nivelé l’égalité à 2-2 au total, mais City a riposté pour gagner 2-1 dans la nuit et 4-2 au total, avec un penalty de Riyad Mahrez et une belle frappe de Phil Foden.

















0:32



Danny Mills pense que le vainqueur de Manchester City contre Paris Saint-Germain en demi-finale remportera le trophée



« Nous n’avons pas bien joué dans les 15 premières minutes et nous avions un peu peur », a déclaré Gundogan, qui a atteint la finale avec Dortmund en 2013.

« Dortmund était actif et je suppose qu’ils méritaient le premier but. Ensuite, nous avons adapté quelques choses dans notre match et je pense que nous avons dominé après leur but.

« Nous sommes entrés à la mi-temps et voulions revenir pour la seconde période et marquer notre premier but. Nous sommes très heureux d’avoir pu y parvenir et après cela, il nous a semblé un peu plus facile de continuer le match et nous avons marqué le deuxième. but. »

















0:29



Pep Guardiola ne tarit pas d’éloges sur Jude Bellingham du Borussia Dortmund et plaisante sur le fait qu’il doit avoir plus de 17 ans en raison de son sang-froid et de sa qualité



Le résultat a non seulement amené City dans les quatre derniers, mais a maintenu sa quête d’un quadruple sans précédent.

Les leaders de la Premier League et les finalistes de la Carabao Cup se tournent désormais vers leur demi-finale de FA Cup contre Chelsea à Wembley samedi.

« Je n’aime pas parler du quadruple car il reste encore un long chemin à parcourir », a déclaré le buteur Mahrez. « Vous devez le prendre jeu par match.

















0:25



Guardiola dit que son équipe fait partie des quatre meilleures équipes d’Europe après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions



« Samedi, c’est la demi-finale de la FA Cup et nous devons aller gagner. Ensuite, c’est la Premier League et puis la finale de la Carabao Cup. Un match à la fois et nous verrons où cela nous mène. »

Mahrez, qui a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions avec Leicester, attend avec impatience son premier aperçu d’une demi-finale dans la compétition élite.

Il a déclaré: « Ça fait du bien, très bien. C’est un bon sentiment de passer en demi-finale pour la première fois de ma carrière. »