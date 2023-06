Ilkay Gundogan: le capitaine de Man City rejoint Barcelone à l’expiration du contrat | Nouvelles du football

Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan, a quitté le club pour rejoindre Barcelone après l’expiration de son contrat.

Gundogan quitte Manchester après la plus grande saison du club, remportant les trophées de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions en l’espace d’un mois.

Il a passé sept ans au stade Etihad depuis son arrivée du Borussia Dortmund en 2016, et le manager Pep Guardiola avait publiquement fait allusion à son propre désir de prolonger ce séjour.

Gundogan était en pourparlers avec City sur un nouvel accord avant l’expiration de son contrat à la fin de cette semaine.

Cependant, la durée de l’accord proposé pour le joueur de 32 ans – un an plus une option de 12 mois supplémentaires – était un point de friction, et il a plutôt signé un contrat de deux ans, comprenant également un contrat de 12 mois. option, avec Barcelone, championne de la Liga. Sa clause de libération a été fixée à 400 millions d’euros (342 millions de livres sterling).

Gundogan a déclaré au site Web du club de Manchester City: « Pour moi, cela a été un privilège et un plaisir absolus de faire partie de Manchester City au cours des sept dernières années.

« Manchester a été ma maison et j’ai senti que je faisais partie d’une famille très spéciale à City.

« J’ai eu la chance d’avoir vécu tant de moments inoubliables pendant mon séjour ici et d’avoir été capitaine pour cette saison très spéciale a été la plus grande expérience de ma carrière.

« Tout d’abord, je voudrais remercier Pep. Avoir pu jouer sous et apprendre de lui pendant si longtemps est quelque chose que je n’oublierai jamais.

« Je voudrais également remercier tous mes coéquipiers – passés et présents – qui ont tous joué un rôle si spécial pour rendre mon séjour ici si incroyable.

« Enfin, je voudrais remercier les incroyables fans de City. Ils m’ont soutenu dès mon arrivée, et je leur dois beaucoup pour leur soutien.

« Ce club m’a permis de réaliser tous mes rêves et je serai toujours reconnaissant pour cette opportunité.

« Je porterai City toujours dans mon cœur. Un bleu un jour, un bleu toujours. »

Gundogan: Quitter City est l’adieu le plus difficile, Barca était ma seule pensée

Ecrire sur le Tribune du joueur site internet, Gundogan a déclaré qu’annoncer à ses coéquipiers qu’il quittait City était son adieu le plus difficile dans le football, et a expliqué pourquoi il avait choisi Barcelone comme son prochain, et peut-être dernier, mouvement dans sa carrière.

Il a écrit: « Les adieux ne sont jamais faciles, mais c’est encore plus difficile avec cette équipe. Quand j’ai dû annoncer la nouvelle aux garçons que je quittais dans notre chat de groupe, j’étais très ému. Ils vont tous me manquer, honnêtement.

« Mais je suis heureux de dire que je pars d’ici en tant que champion, et je n’ai que de l’amour pour le club dans mon cœur. Cette saison, quelque chose a cliqué. Je savais juste que nous allions le faire.

« Je ne parle même pas seulement de la Ligue des champions. La Premier League, la FA Cup – tout. Semaine après semaine, j’ai juste senti que tout s’alignait parfaitement. Même quand nous avions 10 points de retard sur Arsenal, je savais que nous gagnerions la ligue . »

Abordant sa décision de rejoindre le Barça, il a ajouté: « Si je devais déménager, il n’y a qu’un seul club au monde qui ait du sens. C’était Barcelone ou rien.

« Depuis que je suis petit, je rêvais de porter ce maillot un jour. Je suis convaincu qu’il me reste encore quelques années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d’être. «

« Gundogan quitte Man City sur un high très spécial »

Image:

Gundogan a été capitaine de Manchester City jusqu’au triplé





Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, a rendu hommage à « l’inspiration » Gundogan après la confirmation du transfert gratuit tant attendu du milieu de terrain à Barcelone.

Gundogan, qui était la première signature de Guardiola en juillet 2016, a signé avec style en soulevant le trophée de la Ligue des champions plus tôt ce mois-ci après sa victoire sur l’Inter Milan lors de sa 304e et dernière apparition.

« Ilkay a été un merveilleux serviteur pour Manchester City, et il quitte notre club sur un sommet très spécial après nous avoir menés à un triplé historique », a déclaré Begiristain.

« Il a joué un rôle énorme dans les succès que nous avons connus ces dernières saisons et l’intelligence, le leadership et l’engagement d’Ilkay envers le club – à la fois sur et en dehors du terrain – ont été une source d’inspiration pour tout le monde.

« Ilkay a vraiment cimenté sa place dans l’histoire de Manchester City et nous lui souhaitons tous bonne chance dans le prochain chapitre de sa carrière. »

