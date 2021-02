Ilkay Gundogan Central à la dernière poursuite de Manchester City en Ligue des champions

Ilkay GundoganLa forme de score libre a joué un rôle majeur dans Manchester City bondissant de 10 points d’avance au sommet de la Premier League alors qu’ils se rapprochent d’un troisième titre en quatre saisons.

Cependant, la dernière quête de City pour le trophée qu’ils désirent le plus redémarre cette semaine avec le match aller de leur 16e match aller de la Ligue des champions contre le Borussia Moenchengladbach.

En tant que première signature de Pep Guardiola après son arrivée à Manchester, Gundogan a rejoint un projet déterminé à marquer la première compétition de clubs en Europe.

Malgré six trophées majeurs au cours des cinq dernières années et la probabilité que d’autres arrivent cette saison avec City aussi bien dans les deux compétitions de coupe nationales, la Ligue des champions a été une source constante de frustration pour Guardiola.

Sous le Catalan, City n’a pas progressé au-delà des quarts de finale en quatre tentatives.

LIRE AUSSI | Le patron d’Arsenal Mikel Arteta qualifie Manchester City de « meilleur d’Europe »

Après 18 matchs gagnés toutes compétitions confondues, ce n’est pas la première fois que les leaders de la Premier League se retrouvent étiquetés comme favoris de la Ligue des champions.

Si c’est l’année où les milliards de dollars d’investissement de Sheikh Mansour portent leurs fruits pour la gloire de la Ligue des champions, Gundogan est susceptible d’être une figure centrale.

L’Allemand connaît déjà sa meilleure saison de buts avec 13 toutes compétitions confondues, dont 11 lors de ses 13 derniers matchs de Premier League.

Le jeu de Gundogan est bien plus que des buts. Milieu de terrain métronomique qui donne rarement le ballon, il correspond au profil du type de joueur que Guardiola aime.

« C’est un joueur tellement intelligent », a déclaré l’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich. « C’est l’une des qualités que j’apprécie le plus, l’intelligence – les joueurs qui comprennent tout ce qui se passe pendant le match et le résolvent le plus rapidement possible. «

‘Un des meilleurs’

Cependant, la polyvalence de Gundogan a également fait de lui un favori de Jurgen Klopp et Thomas Tuchel pendant son séjour au Borussia Dortmund.

« Ilkay était l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais entraînés », a déclaré le patron de Liverpool Klopp avant que Gundogan ne marque deux fois contre les champions anglais lors d’une victoire 4-1 plus tôt ce mois-ci.

« Lorsque vous êtes intelligent et que l’expérience entre également en jeu, alors c’est un autre bond dans votre niveau de performance. Je ne suis pas du tout surpris. »

Les débuts de Gundogan en Angleterre ont été perturbés par une lésion du ligament croisé qui l’a exclu pendant neuf mois.

À son retour, il a dû se frayer un chemin dans un milieu de terrain trois de Fernandinho, David Silva et Kevin De Bruyne qui ont brillé alors que City établissait un record de haut vol anglais de 100 points pour atteindre le titre en 2018/19.

Aujourd’hui âgé de 30 ans et avec Silva parti et Fernandinho jouant un petit rôle à 35 ans, Gundogan est l’un des leaders de City.

Lorsque De Bruyne a récemment été exclu pendant un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, il a marqué six fois en cinq matchs, les hommes de Guardiola n’ayant pas perdu de point.

Cette maturité s’est également montrée sur le terrain alors qu’il a lancé une campagne caritative pour aider les bars, cafés et restaurants locaux qui luttent pour survivre pendant le verrouillage du coronavirus.

Pourtant, comme beaucoup de ses coéquipiers, Gundogan n’a pas encore montré son meilleur sur la scène de la Ligue des champions dans un maillot de la ville après s’être fait un nom lors d’une course à la finale pour Dortmund de Klopp en 2012/13.

Avec son ancien patron aux prises avec une crise de blessures qui a ravagé la défense du titre de Liverpool en Premier League, Barcelone en voie de disparition, le Bayern Munich montrant des signes de fatigue et le Real Madrid n’est plus la force qu’il était autrefois, City n’aura peut-être jamais plus font enfin leur percée en Ligue des champions.