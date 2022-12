Iliman Ndiaye: L’attaquant de Sheffield United et du Sénégal est un talent particulier qui est passé du hors championnat à la Coupe du monde | Nouvelles du football

Iliman Ndiaye a été catégorique. Il ne devait pas y avoir de plan de secours. Chaque demande d’envisager une alternative a été accueillie avec la même réponse : “Je vais être footballeur professionnel.”

Ndiaye était un adolescent qui jouait en non-ligue à l’époque. En fait, il n’avait même pas eu de club avant qu’une rencontre fortuite suite à son déménagement en Angleterre depuis le Sénégal ne le conduise à s’inscrire à l’académie de Boreham Wood, un mois après ils avaient confirmé leur apport annuel.

Mais son ambition, même alors, était inébranlable. “Dès le premier jour, je dois m’assurer que les joueurs comprennent qu’il y a un plan B si le plan A, devenir footballeur, ne fonctionne pas”, a déclaré Cameron Mawer, l’ancien directeur de l’académie de Boreham Wood. Sports du ciel.

“Nous connaissons les pourcentages, alors où allez-vous vous ôter la vie si cela ne vous arrive pas ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les plus beaux buts d’Iliman Ndiaye pour les Blades dans le Sky Bet Championship



“Iliman était le seul au cours de mes 10 années là-bas à dire simplement:” Je vais devenir footballeur professionnel. Il n’a pas cédé. Il n’y avait pas de “Oh, je pourrais devenir professeur d’éducation physique” ou quoi que ce soit du genre. C’était juste : “Je vais être footballeur, Cameron. Regarde.”

Et il l’a fait.

Après trois ans dans l’académie de Boreham Wood et après des essais infructueux avec une série de clubs dont Southampton et Chelsea, Ndiaye a finalement obtenu sa pause avec Sheffield United en 2019. Maintenant, à peine trois ans plus tard, il se prépare à affronter l’Angleterre avec le Sénégal dans le huitièmes de finale de la Coupe du monde.

C’est une histoire extraordinaire qui doit beaucoup à sa force de volonté. “Abandonner n’est pas dans mon dictionnaire”, a déclaré Ndiaye Sports du ciel le mois dernier. “J’ai toujours cru qu’un jour je serais le meilleur joueur du monde et c’est ce qui me fait avancer.”

Mawer avait déjà entendu tout cela. “Il avait une conviction et une confiance que je n’avais jamais vues”, dit-il en riant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Iliman Ndiaye a déclaré à Sky Sports le mois dernier qu’il était motivé à devenir le meilleur joueur du monde



Mais il y a du fond derrière. Ndiaye a emprunté une voie non conventionnelle vers le sommet mais c’est un talent particulier.

Les fans de Sheffield United le savent – il est devenu une star de l’équipe de promotion de Paul Heckingbottom – tout comme ceux du Sénégal.

Le joueur de 22 ans a marqué ses débuts en Coupe du monde en tant que remplaçant lors de la victoire 3-1 sur les hôtes du Qatar avec un dribble et un revers de marque pour marquer le troisième but de Bamba Dieng. Il a été tout aussi impressionnant lors de son premier départ, lors de la victoire 2-1 contre l’Équateur qui a assuré sa place dans les 16 derniers.

Ces expositions lui ont valu de nouveaux admirateurs, mais elles n’ont surpris personne à Boreham Wood. “Après une séance, tout le monde l’a regardé et a dit:” Ce gamin a quelque chose “, se souvient Mawer.

“Il avait 16 ans et il n’y avait rien de lui. C’était un garçon très léger. Mais sa capacité sur le ballon était effrayante, alors il a été rapidement intégré à notre équipe d’élite. Sa capacité à battre un homme, sa vitesse et son changement de direction… nous avons tout de suite vu qu’il pouvait être vraiment spécial.”

Ses compétences techniques étaient étayées par un amour absolu du jeu, son “obsession”, comme l’appelle Mawer, nourrie par son père dès son plus jeune âge et telle qu’il s’est même porté volontaire pour entraîner des enfants dans des camps d’été pendant la saison morte.

“C’était un personnage contagieux”, dit Mawer. “Vous pouviez lui donner le ballon et il faisait juste des tours toute la journée. Comme vous pouvez l’imaginer, les enfants adoraient ça. Des choses comme ça l’ont aussi aidé à mûrir, lui donnant un peu plus de responsabilité.”

Ndiaye a rapidement appris l’anglais étant arrivé du Sénégal sans aucune connaissance de la langue, mais même alors, il restait parfois un défi pour Mawer et ses collègues entraîneurs de le maîtriser.

“La langue n’était pas difficile pour lui. Je pense que parfois il a choisi et choisi ce qu’il comprenait de ce que je lui ai dit sur le terrain, mais il savait ce que nous voulions et il avait un amour et une passion pour le football que je ne ‘t pense que j’ai vu dans cette génération.

Image:

Iliman Ndiaye a signé un contrat en équipe première avec Boreham Wood en 2017 (Crédit photo : Boreham Wood FC)





“Il voulait juste s’entraîner. Nous aurions un match le soir et il serait sur le terrain le matin à l’entraînement. Je lui disais : ‘Iliman, sors du terrain !’ Mais je pense qu’il prétendrait qu’il n’avait pas compris parce qu’il reviendrait tout de suite et rejouerait.”

Ndiaye était arrivé en Angleterre avec un pedigree ayant été à l’académie de Marseille en tant que garçon avant de déménager au Sénégal, où il a joué pour le Dakar Sacré-Cœur. Mais par essence, c’était un footballeur de rue, son jeu s’apprenait, principalement, sur des terrains en béton et en sable.

“C’est quelqu’un qui a eu une éducation assez difficile et on pouvait voir sa faim sur le terrain et en dehors du terrain”, explique Mawer. “A mon niveau, je vois beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de capacités mais qui ne peuvent pas faire l’autre côté du jeu.

“Avec Iliman, il serait toujours le joueur le plus travailleur. Le premier entré, le dernier à partir. Il dépasserait tout le monde. Il y avait une faim dans son jeu, une ténacité et un désir de gagner des matchs.

“Nous n’en avons pas perdu beaucoup, mais quand nous l’avons fait, vous le sauriez parce qu’Iliman ferait face à la bosse. Il ne serait pas content et cela se terminerait parfois par un petit problème parce qu’il voulait gagner ça mal. C’était sa faim.

Les joueurs de haut niveau sont comme des monstres dans leur mentalité et il était comme ça depuis son plus jeune âge

Ndiaye a également embrassé le côté physique du jeu, malgré sa taille. “Il a adoré”, dit Mawer avec un sourire. “Vous pourriez donner un coup de pied à Iliman et il se relèverait et repartirait.”

Mais sa stature à cet âge était un problème pour les prétendants potentiels et, sans aucun doute, un facteur majeur expliquant pourquoi, malgré tout son talent évident, il n’a pas été repris par un plus grand club plus tôt.

“Il n’est pas apparu comme cette force motrice que vous voulez peut-être chez un footballeur”, explique Mawer. “Il était aussi assez modeste, donc il a peut-être mis un peu de temps à grandir avec les entraîneurs.

“Je le vois maintenant et il est rempli. Il est maigre. Il ressemble à un homme. Mais à l’époque, en termes de physique, je le voyais comme ayant peut-être un an de moins que son âge. En termes de capacités techniques, des kilomètres au-dessus. Mais à cause de ce physique, les clubs ont probablement pensé, ‘pourrait-il entrer dans nos U23?’ et peut-être qu’il ne pouvait pas tout à fait faire ça.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le spécialiste du football africain Gary Al-Smith discute des principales forces et faiblesses de l’équipe du Sénégal avant le match contre l’Angleterre



Bientôt, cependant, son corps a commencé à rattraper son retard, et au moment où il a été jugé à Sheffield United en 2019, il était une proposition différente.

“Quand il est allé là-bas, il n’y avait aucun doute”, dit Mawer.

Ndiaye a été remarquable lors de son essai de six semaines avec le club du Yorkshire et cela n’est pas passé inaperçu. Selon Mawer, Boreham Wood a reçu “environ 40 appels” d’autres parties intéressées.

Ndiaye a finalement choisi de déménager à Bramall Lane, faisant le déplacement vers le nord après un court passage avec le côté vitrine Rising Ballers, mais il a dû faire preuve de patience au départ car Chris Wilder ne pouvait pas lui trouver une place dans son équipe.

Il y a eu une brève période de prêt avec Hyde United de retour en dehors de la ligue avant que sa fortune ne change sous Slavisa Jokanovic, le successeur de courte durée de Wilder. Le Serbe a offert à Ndiaye sa première longue série de matchs au niveau senior, pour lesquels il reste reconnaissant, mais c’est sous l’actuel patron Heckingbottom qu’il a vraiment prospéré.

La saison dernière, il y a eu sept buts en 32 matches de championnat, dont quatre lors des cinq derniers matchs de championnat de la campagne après avoir été promu devant.

Image:

Iliman Ndiaye a marqué 16 buts en 57 matchs avec Sheffield United





Cette fois-ci, il en est déjà à neuf. Il est le co-meilleur buteur de la division et il a également réalisé les dribbles les plus réussis, ses performances au niveau du club lui ont finalement valu sa chance en Coupe du monde avec le Sénégal.

Les fans de Sheffield United l’adorent déjà, tout comme ses entraîneurs et coéquipiers. “Il va faire partie de l’élite”, a récemment déclaré le défenseur Chris Basham. “Les garçons disent à quel point il est bon. C’est un privilège de l’avoir à nos côtés.”

Mawer ressent la même chose à propos des années qu’il a passées à Boreham Wood.

“Quand il a fait ses débuts avec le Sénégal, je lui ai envoyé un message disant bravo et à quel point j’étais fier de lui, car je sais d’où il vient”, dit-il.

“Les gens ne verront pas qu’il se lève très tôt, les trains qu’il a pris pour se rendre à l’entraînement, le temps qu’il a sacrifié et le travail qu’il a fait pour arriver là où il est. S’il joue dimanche, ce sera un exploit incroyable et une récompense pour son travail acharné.”

Le garçon sans plan de secours n’en avait pas besoin après tout, son ambition de réussir dans le football était depuis longtemps remplie. Mais ce n’est encore que le début. Iliman Ndiaye, de Sheffield United et du Sénégal via la France et Boreham Wood, pourrait bientôt avoir de nouveaux admirateurs à ajouter à une liste croissante.

Suivez Angleterre vs Sénégal en direct sur Sports du ciel plateformes numériques le dimanche ; coup d’envoi 19h