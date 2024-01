Ilia Malinin, le « quadg0d » du patinage américain, c’est bien plus que de simples sauts

COLUMBUS, Ohio — Ilia Malinin s’est désormais imposé comme le sauteur le plus audacieux et le plus spectaculaire du patinage artistique ; un jeune de 19 ans qui tente et réalise le plus de sauts serait terrifié à l’idée même d’essayer. Il est passé, en deux ans, d’inconnu à favori pour la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 grâce à sa capacité à réussir presque n’importe quel quadruple saut avec une facilité à couper le souffle.

Mais repousser les limites de ce qui est humainement possible sur patins emmenait Malinin dans un endroit délicat où la poursuite de nouveaux sommets virevoltants menaçait de faire de lui la version patineuse d’un artiste de trick-shot. Ainsi, ces derniers mois, Malinin a troqué le coup de cœur contre quelque chose qui lui avait échappé dans le passé : le talent artistique.

Sa transformation a été pleinement révélée vendredi après-midi, lors de son programme court aux championnats américains de patinage artistique à la Nationwide Arena, lorsqu’une foule s’attendant à une série de lancements en rotation s’est mise à danser. Beaucoup de danse.

Oui, il y a eu certains des sauts habituels de Malinin, comme un quad Lutz et un triple axel qui ont été posés avec tant de désinvolture que les fans ont à peine murmuré. Mais à mi-chemin d’une séance d’ouverture dominante qui lui a valu un score de 108,57, soit 19 points d’avance sur son plus proche concurrent, il s’est lancé dans un cortège de pirouettes et de secousses gracieuses qui ont mis la foule sur pied. Pour la première fois lors d’un patinage Malinin, il y a eu un véritable rugissement robuste dans les tribunes.

Il dira plus tard qu’il avait oublié à quel point il aime l’énergie du public lors des championnats américains, à quel point elle l’inspire. Plus les fans acclamaient sa danse, plus il se sentait heureux, mieux il patinait.

«J’étais tellement excité à la fin du programme», a-t-il déclaré. “J’ai réussi à traverser les dernières minutes.”

C’est lors de cet événement en 2022 qu’il est apparu pour la première fois comme une star, un inconnu de Vienne, en Virginie, avec ses parents, tous deux stars du patinage d’origine russe, comme entraîneurs et une page Instagram de sauts surprenants avec l’étrange pseudo de «quadg0d.» Mais ensuite, il n’avait plus que des jambes et des bras et n’était pas considéré comme prêt pour l’équipe américaine qui se rendait aux Jeux de Pékin. Le patineur de vendredi était quelqu’un capable de succéder à Nathan Chen en tant que prochain champion du monde de patinage masculin américain.

Il s’est efforcé d’ajouter le talent artistique qui manquait auparavant à ses performances, a-t-il déclaré. Les efforts ont enfin commencé à se manifester. Patinant sur Malaguena du compositeur cubain Ernesto Lecuona, il enfilait la guitare latine avec des battements de bras et de jambes, se déplaçant d’un pied à l’autre. La foule a applaudi. Il a souri. À un moment donné, il a applaudi la chanson et la foule a applaudi davantage.

C’était le genre de réaction que les foules de patineurs donnent à Jason Brown, le double olympien bien-aimé dont la grâce éblouit mais qui est incapable de réaliser des sauts aussi défiant la gravité que ceux de Malinin. Brown, qui a patiné deux places avant Malinin, a été accueilli par des applaudissements enthousiastes alors qu’il a terminé troisième du programme court. Le quadg0d a en fait obtenu un score artistique plus élevé que le magnifique Brown techniquement. La différence était inférieure à un point, et pourtant cela disait tout sur la situation de Malinin à peine deux ans avant les prochains Jeux d’hiver.

“Pour moi, pendant toute cette saison, j’ai pu en quelque sorte… divertir, ou simplement jouer tout au long du programme récemment, au lieu de vraiment me concentrer sur ces éléments énormes”, a-t-il déclaré.

“Même juste le contact visuel [with fans] ça me donne juste de l’énergie », a-t-il déclaré.

Une foule en était finalement venue à aimer Malinin plutôt que de s’émerveiller devant lui. Et soudain, il parut plus redoutable que jamais. Il est arrivé aux championnats nationaux sans savoir ce qu’il ressentait après une saison au cours de laquelle il avait remporté trois de ses cinq compétitions et terminé deuxième dans les deux autres. Il avait eu des problèmes avec ses patins au cours des dernières semaines. Quelque chose n’allait pas. Il n’arrivait pas à comprendre quoi. Les bottes lui allaient de la même manière que celles d’avant, et pourtant, sur la glace, il était lent et n’était pas capable de se déplacer avec autant de fluidité et de liberté.

Juste avant cette semaine, il a opté pour une vieille paire de patins datant de l’automne, et tout s’est à nouveau bien passé : les sauts, les vrilles — et la danse.

Au cours d’une année où il s’est moins préoccupé de voler, il a été plus conservateur avec ses sauts, y compris le quadruple axel – un saut qu’il a été le premier à réaliser en compétition l’année dernière. Il n’est pas sûr d’essayer le quad axel lors du programme libre de dimanche. Compte tenu de son avance et de la complexité des éléments qu’il va déjà faire, il n’en a probablement pas besoin.

« Je vais devoir voir comment je me sens », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il tenterait le saut.