Ilia Malinin décroche un quad axel tout en remportant un deuxième titre consécutif en patinage artistique aux États-Unis

Ilia Malinin a pris une telle avance après son programme court sans égal aux Championnats américains de patinage artistique que le programme libre du phénomène dimanche était moins une compétition qu’un couronnement.

Même si les rois tombent parfois.

Après avoir commencé son programme avec un quad axel manuel – un saut que seul Malinin a réussi en compétition – il a doublé une boucle de quad planifiée, est tombé sur un quad lutz et a doublé un autre quad prévu. Mais même avec ces erreurs, le « Quad God » de 19 ans avait encore près de 30 points de mieux que le reste de la compétition, se dirigeant vers son deuxième championnat national consécutif.

« Même si ce n’était pas ce que je souhaitais, a-t-il déclaré, c’était une expérience amusante. J’ai aimé avoir la foule avec moi à chaque pas.

Malinin a terminé avec 294,35 points, bien en dessous du meilleur score mondial de 314,66 points qu’il avait obtenu lors de la finale du Grand Prix en décembre. Mais il était bien devant Jason Brown, deuxième avec 264,50 points, tandis que Camden Pulkinen est passé de la cinquième place après son programme court à la médaille de bronze avec 262,33 points.

Malinin avait été gêné de participer aux championnats nationaux à cause d’un problème de bottes, et il a dû porter une vieille paire qu’il avait utilisée lors de la finale du Grand Prix. Et avec ce problème toujours en tête, il n’était pas sûr d’essayer le quad axel.

Il a fait. Et il l’a décroché de façon spectaculaire.

La passe d’ouverture de son patinage libre, mise en musique par la série à succès de HBO « Succession », avait une valeur de base de 12,5 points, mais elle était si bien réalisée qu’il a marqué plus de 16 points sur cet élément seul. Il a enchaîné avec un quad lutz parfait avant une erreur sur sa quad boucle prévue, qu’il a transformée en double qui a semblé ralentir son élan.

Malinin a récupéré pour décrocher un quad salchow avant de tomber sur son quad lutz. Et après avoir doublé sa boucle quadruple piqué prévue, il est revenu pour décrocher une séquence triple lutz-triple axel-triple piqué qui a marqué plus de 21 points et a terminé son programme sur une bonne note.

Pourtant, le perfectionniste de Malinin était évident au moment où il a quitté la glace du Nationwide Arena de Columbus, Ohio, et a commencé à discuter des erreurs avec son père, Roman Skorniakov, ancien champion national ouzbek.

Malinin, qui a remporté le Skate America et terminé deuxième au Grand Prix de France, prévoyait d’utiliser les championnats nationaux comme échauffement pour les championnats du monde en mars. Il a terminé troisième il y a un an et sera considéré parmi les favoris à Montréal.

“J’ai vraiment remarqué beaucoup d’amélioration en regardant simplement le public, en établissant ce lien entre mon propre programme et le public”, a-t-il déclaré, “et en ajoutant ces lignes plus claires et en rendant tout plus ordonné – c’est la prochaine étape vers les mondes.”

Le plus grand drame de la dernière journée des championnats américains était de savoir qui remporterait l’argent et le bronze.

Brown, 29 ans, exécutant son programme « The Impossible Dream » de l’année dernière, a débuté avec deux brillants triples axes – un en séquence avec un double – après avoir raté le même saut lors de son programme court. Il a eu du mal avec une combinaison plus tard dans le programme et il a réussi un simple double axel prévu, mais le favori des fans était toujours satisfait de sa performance.

« Le courage passe avant la perfection », a-t-il déclaré à son entraîneur, Tracy Wilson, après avoir quitté la glace.

“C’était très spécial”, a ajouté Brown plus tard. “La foule était géniale, et le simple soutien et l’énergie ont encore plus aidé.”

Brown a remporté la médaille d’argent devant Pulkinen, 23 ans, qui a exécuté son programme libre sur des œuvres de Giacomo Puccini et a obtenu le meilleur résultat aux championnats nationaux seniors de sa carrière. Pulkinen a gagné de gros points avec une énorme boucle d’ouverture quadruple piqué, et il a réalisé un solide triple axel plus tard dans son programme qui l’a aidé à décrocher la médaille de bronze.

“Je savais qu’après le court métrage, c’était une course serrée”, a déclaré Pulkinen. “C’est ce que le public aime voir : une course serrée.”

Le patinage artistique américain a annoncé plus tard dimanche que Malinin, Brown et Pulkinen feraient partie de l’équipe qu’il enverrait aux championnats du monde, tandis que les duos d’Emily Chan et Spencer Howe, les champions nationaux Ellie Kam et Danny O’Shea, ainsi que Valentina Plazas et Maximiliano Fernandez prendraient participer à l’épreuve par paires. Chan et Howe, qui ont remporté le programme court aux championnats nationaux, ont fait partie de l’équipe malgré leur retrait avant le programme libre afin que Howe puisse poursuivre sa convalescence après une opération à l’épaule.

Les danseurs sur glace Madison Chock et Evan Bates tenteront de défendre leur titre mondial tout en concourant aux côtés des équipes américaines de Christina Carreira et Anthony Ponomarenko ainsi qu’Emily Bratti et Ian Somerville.

Amber Glenn et Isabeau Levito, qui ont obtenu un doublé chez les femmes aux championnats nationaux, concourront également à Montréal.

