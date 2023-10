Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La députée Ilhan Omar a déclaré vendredi qu’elle avait reçu des menaces de mort à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait environ 2 000 morts parmi les Israéliens.

Mme Omar est musulmane ; sa famille a fui la guerre civile en Somalie avant d’émigrer aux États-Unis. Elle a condamné l’attaque du Hamas contre Israël, mais n’en est pas moins devenue une cible de haine, potentiellement en raison de ses critiques de longue date du traitement réservé aux Palestiniens par Israël et du soutien continu de Washington au gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Elle et d’autres législateurs progressistes critiques à l’égard d’Israël ont été informés la semaine dernière par la police du Capitole américain et le sergent d’armes de la Chambre, les avertissant des menaces potentielles, selon un assistant démocrate s’adressant à Actualités NBC.

La représentante Rashida Tlaib, une Palestinienne américaine, faisait partie des personnes informées de la menace potentielle pour leur sécurité.

Des messages vocaux en colère partagés avec NBC News montrent l’intensité de la haine dirigée contre Mme Omar ; dans l’une, un appelant la décrit comme une « musulmane terroriste » et une autre affirme qu’un groupe d’autodéfense la surveillait ainsi que ses enfants et avait donné son adresse « à des violeurs ».

«Je fais partie d’un groupe militant», a affirmé un appelant d’une troisième menace. « J’ai hâte que notre groupe vous voie un jour et que je puisse vous arracher votre putain de chiffon de la tête… J’espère que les Israéliens tueront chacun d’entre vous. »

Mme Omar a publié une déclaration affirmant qu’elle et d’autres Américains musulmans avaient été victimes d’une « diffamation malhonnête » qui considère toute critique du traitement réservé par Israël aux Palestiniens comme un soutien au Hamas.

La députée Ilhan Omar a déclaré avoir reçu de nombreuses menaces de mort à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. (Copyright 2019 The Associated Press. Tous droits réservés.)

«Cela a directement mis ma vie et celle de ma famille en danger, et a soumis mon personnel à des violences verbales traumatisantes simplement parce qu’ils faisaient leur travail», a déclaré Mme Omar. « Plus important encore, cela menace des millions de musulmans américains. »

Elle a déclaré que « le langage et les images toxiques ont des conséquences réelles ».

« Les dirigeants républicains de la Chambre restent silencieux alors que leur parti déclenche ces attaques toxiques et refusent de demander des comptes aux extrémistes dans leurs rangs », a-t-elle déclaré. « Depuis mon entrée en fonction, deux hommes ont plaidé coupables d’avoir menacé de me tuer. C’est très réel. J’ai peur pour mes enfants et je dois leur parler de la nécessité de rester vigilant, car on ne sait jamais.

Les législateurs républicains d’extrême droite n’ont fait qu’alimenter le premier. La députée Lauren Boebert a un jour appelé « The Squad » – un groupe de législateurs progressistes comprenant Mme Omar, Mme Tlaib et la députée Alexandria Ocasio-Cortez, entre autres – la « Jihad Squad », et a plaisanté sur le fait que Mme Omar avait une bombe dans son sac à dos.

La députée Marjorie Taylor Green a qualifié le « Squad » de « caucus du Hamas », et l’entité officielle de campagne des Républicains de la Chambre a qualifié Mme Omar et Mme Tlaib de « spox du Hamas », spox étant l’abréviation de porte-parole.

Les démocrates de tous bords idéologiques ont également ajouté de la suspicion aux législateurs ; Le sénateur progressiste John Fetterman a déclaré qu’il était « vraiment inquiétant » que certains membres du Congrès remettent en question le récit israélien du bombardement d’un hôpital à Gaza, tandis que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié leur insistance sur un cessez-le-feu à Gaza. « répugnant. »

Plus de 3 400 Palestiniens ont été tués depuis l’attaque du 7 octobre.

Depuis lors, Mme Omar a reçu des messages vocaux la qualifiant de « traître », de « terroriste », lui disant de « tomber morte », souhaitant que « quelqu’un vous tue et vous mette en enfer », la traitant de « morceau de merde ». **» et prétendre que des justiciers l’empoisonneraient.

Depuis le 7 octobre, des attaques contre des musulmans ont déjà eu lieu aux États-Unis, soupçonnées d’être motivées par des préjugés.

Un garçon palestinien américain de 6 ans dans l’Illinois a été poignardé 26 fois et est mort lorsque le propriétaire de sa famille l’aurait attaqué en raison de son héritage.

Un autre homme, un Sihk, a été agressé à New York par un homme lui exigeant d’enlever son turban.

Les organisations juives ont également constaté une augmentation des menaces contre leurs communautés.

Le Centre sur l’extrémisme de l’Anti-Defamation League a constaté qu’au moins 141 incidents antisémites – notamment du vandalisme, du harcèlement ou des attaques – se sont produits au cours de la période de 10 jours entre le 7 et le 17 octobre, soit une augmentation de 48 pour cent des attaques au cours de la même période. période l’année dernière.