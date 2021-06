Ilhan Omar renouvelle sa pression pour les réparations de l’esclavage après le congé fédéral de Juneteenth

L’ILHAN Omar a renouvelé ses appels pour que les descendants d’esclaves noirs reçoivent des réparations alors que le pays a célébré le 17 juin comme jour férié fédéral pour la première fois samedi.

« Le fier #Juneteenth est désormais un jour férié fédéral », a écrit le démocrate du Minnesota dans un tweet. « Alors que nous réfléchissons à la signification de ce que symbolise cette journée, continuons à nous battre pour faire face aux conséquences durables de l’esclavage. Prochaine étape : les réparations. »

Ihan Omar avait précédemment appelé à des réparations après la mort de George Floyd en mai 2020 Crédit : Alamy Live News

Elle a lancé le dernier appel à l’action dans un tweet le juin Crédit : Twitter/Illan Omar

Le président Joe Biden a officiellement déclaré le 19 juin – ou le 17 juin – jour férié fédéral vendredi. La date historique célèbre l’émancipation des esclaves noirs après la fin de la guerre civile.

Le sujet des réparations est débattu en Amérique depuis plus d’un siècle.

En 1865, William Sherman, un général de l’armée de l’Union pendant la guerre, ordonna que les terres confisquées aux propriétaires terriens confédérés soient divisées en portions et remises aux Afro-Américains nouvellement émancipés.

Cependant, après l’assassinat du président Abraham Lincoln, l’ordre a été annulé par son successeur, le président Andrew Johnson.

Les discussions sur la question de savoir si et comment le gouvernement devrait accorder des réparations sont restées des sujets de débat aux États-Unis depuis lors.

Omar, un groupe du groupe progressiste firebrand connu sous le nom de « The Squad », avait précédemment demandé des réparations après le meurtre de George Floyd en garde à vue à Minneapolis en mai 2020.

Les quatre membres du soi-disant Squad (ci-dessus) ont demandé des réparations Crédit : AP : Presse associée

Les appels à réparation se sont intensifiés depuis la mort de Floyd en mai dernier Crédit : AP

La représentante Cori Bush, membre de l’escouade, a également appelé à des réparations pour les Noirs américains dans un tweet vendredi, écrivant: « C’est Juneteenth ET des réparations. C’est Juneteenth ET mettre fin à la violence policière + la guerre contre la drogue.

Elle a ajouté: « C’est Juneteenth ET mettre fin à l’apartheid logement + éducation. C’est Juneteenth ET enseigner la vérité sur la suprématie blanche dans notre pays.

« La libération des Noirs dans sa totalité doit être prioritaire. »

Bien que l’idée soit loin d’être nouvelle, les législateurs fédéraux et locaux se sont efforcés d’introduire une législation concernant les réparations à la suite de la mort de Floyd, qui a déclenché des manifestations mondiales contre l’injustice raciale.

En avril, le House Judiciary Committee (HJC) des États-Unis a approuvé un projet de loi qui mettrait en place un programme pour étudier comment et si des réparations aux citoyens noirs pourraient être accordées pour expier la traite des esclaves du pays.

Les manifestants plaidant pour des réparations sont vus ci-dessus Crédit : Getty

L’un des partisans du projet de loi était Rashida Tlaib, démocrate de la Chambre et membre de la quatrième équipe, basée à Détroit.

« Il est plus que temps d’accorder des réparations aux Afro-Américains aux États-Unis », avait-elle déclaré dans un communiqué à l’époque. « L’esclavage et l’ère Jim Crow sont des chapitres sombres et laids de l’histoire de ce pays qui continuent d’imprégner tous les aspects de la vie aujourd’hui.

« Nous ne serons pas en mesure d’éradiquer complètement la haine, le sectarisme et la discrimination envers les Afro-Américains et de défaire les inégalités économiques, politiques et sociales tant que nous ne commencerons pas à expier les péchés de ce pays. »

En février, la Maison Blanche a indiqué que le président Joe Biden soutiendrait l’étude des réparations pour l’esclavage – mais n’a pas confirmé s’il signerait le projet de loi du HJC.

Le mois suivant, à Evanston, dans l’Illinois, les législateurs locaux ont approuvé un plan visant à offrir des réparations aux résidents noirs pour la discrimination historique et les effets durables de l’esclavage.

L’un des partisans du projet de loi était Rashida Tlaib, démocrate de la Chambre et membre du quatrième groupe, basé à Détroit. Crédit : Getty

Le plan, le premier du genre aux États-Unis, verra la banlieue de 75 000 personnes distribuer 400 000 $ aux ménages noirs éligibles.

Dans le cadre du plan, la ville accordera 25 000 $ à un petit nombre de résidents noirs éligibles pour les acomptes, les versements hypothécaires ou les réparations domiciliaires.

« Notre objectif ici à Evanston est de réparer les actes flagrants contre la communauté noire, en particulier par le gouvernement municipal d’Evanston », a déclaré Robin Rue Simmons, l’un des moteurs du plan.

Les fonds devraient être distribués à partir de cet été, mais le plan a déjà connu un début difficile.

Les critiques ont fait valoir que ce que la ville propose est en fait un programme de bons de logement et non des réparations.

Le Juneteenth a été reconnu comme jour férié fédéral pour la première fois samedi Crédit : AFP

Rose Cannon, une organisatrice d’Evanston rejette les réparations racistes, a déclaré que les réparations d’ABC7 devraient être des paiements directs aux résidents noirs sans aucune restriction sur la façon de les dépenser.

« Nous voulons qu’ils cessent d’appeler cela des réparations », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle craignait que d’autres villes ne suivent l’exemple d’Evanston. « Vous pouvez avoir ce programme si vous le souhaitez, mais appelez-le simplement un programme de logement. »

Ailleurs dans le pays, des responsables à Asheville, en Caroline du Nord, ont approuvé un accord budgétaire qui prévoit 2,1 millions de dollars pour financer les réparations au début du mois.

L’argent pour les réparations proviendra des terrains de la ville achetés pour la première fois pour 3,7 millions de dollars dans les années 1970 dans le cadre d’une série de programmes de rénovation urbaine qui ont déchiré les communautés noires, rapporte le Asheville Citizen-Times.

« Nous devons collectivement nous efforcer de combler les écarts de la distance incommensurable qui nous sépare et affirmer la promesse de la Déclaration d’indépendance selon laquelle tout le monde a droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur », a déclaré la mairesse Esther Manheimer dans la proclamation.

River City Drum Corps marche pendant le début de Juneteenth de On the Banks of Freedom à Lousville, KY Crédit : Getty Images – Getty

L’argent n’ira pas directement dans les poches, mais sera plutôt utilisé pour investir dans les communautés noires à faible revenu et financer une série d’autres programmes pour combler l’écart de richesse raciale.

Le comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord, a également engagé 2 millions de dollars dans un programme d’équité semblable à des réparations pour aider les résidents noirs à acheter des maisons et à obtenir des subventions pour les petites entreprises.

Également ce mois-ci, à Detroit, des milliers de personnes ont signé une pétition pour appeler la ville à voter sur les réparations cet automne.

Les efforts sont dirigés par le Black Caucus du Michigan Democratic Party (MDP).

En cas de succès, l’initiative établirait un comité pour superviser la création et le développement d’un « Fonds de réparations » qui distribuerait des fonds « pour lutter contre la discrimination historique contre la communauté noire de Détroit ».

La Californie a également lancé son propre comité des réparations le 2 juin pour enquêter sur la manière dont l’État pourrait indemniser les résidents noirs pour l’esclavage et les effets d’entraînement qu’il a causés.

Le comité, le premier du genre au pays, enquêtera sur la question au cours des deux prochaines années.