Ilhan Omar fait face à un rival centriste ; Siège portes ouvertes au Vermont

WASHINGTON (AP) – La représentante Ilhan Omar, l’une des plus grandes stars de la gauche, fait face à un défi du centre lors de sa primaire au Congrès au Minnesota mardi, tandis que les démocrates du Vermont choisiront un candidat pour un siège ouvert à la Chambre des États-Unis qui sera probablement entrer dans l’histoire en tant que première femme représentant l’État au Congrès.

Une autre course clé se déroule dans l’ouest du Wisconsin, où la retraite du représentant démocrate Ron Kind après 26 ans au pouvoir ouvre un siège à la Chambre dans un district à tendance républicaine. Parmi les candidats à la primaire républicaine pour remplacer Kind se trouve un ancien Navy SEAL qui a assisté au rassemblement «Stop the Steal» à Washington le 6 janvier 2021, qui a précédé l’insurrection au Capitole américain.

Le Minnesota organise également une élection spéciale pour remplir les mois restants du mandat du représentant républicain Jim Hagedorn après sa mort plus tôt cette année d’un cancer. Et les électeurs choisiront des candidats pour un mandat complet représentant le district en grande partie rural à tendance républicaine.

Quelques-unes des meilleures élections :

OMAR FACE AU CHALLENGER PRO-POLICE

Partisan du mouvement “defund the police”, Omar est confronté à un défi primaire démocrate dans le 5e district du Congrès du Minnesota de la part d’un ancien membre du conseil municipal de Minneapolis qui a fait de l’augmentation de la criminalité un problème dans la course.

La base de Don Samuels au nord de Minneapolis souffre de crimes plus violents que d’autres parties de la ville, et le démocrate modéré a aidé à vaincre une question de vote qui visait à remplacer le service de police de la ville par une nouvelle unité de sécurité publique.

Omar a défendu appelle à rediriger davantage le financement de la sécurité publique vers des programmes communautaires.

Samuels et d’autres ont également poursuivi avec succès la ville pour la forcer à respecter les niveaux minimaux de dotation en personnel de police exigés dans la charte de Minneapolis. Samuels dit qu’Omar, l’une des principales voix du mouvement progressiste national, est source de division. Il a attiré beaucoup d’argent dans sa campagne, bien qu’Omar, en tant que titulaire, ait un avantage financier important.

Omar, qui a écrasé un défi primaire similaire il y a deux ans face à un adversaire bien financé mais moins connu que Samuels, a déclaré qu’elle s’attend à gagner facilement.

Deux autres membres de l’équipe progressiste du Congrès – la représentante Rashida Tlaib du Michigan et la représentante Cori Bush du Missouri – ont remporté leurs primaires démocrates la semaine dernière.

ÉLECTION SPÉCIALE ET ÉLECTION PRIMAIRE AU MINNESOTA

Les électeurs du 1er district du Congrès dans le sud du Minnesota pèseront sur deux courses liées au siège.

Lors de l’élection spéciale, les électeurs choisiront entre le républicain Brad Finstad, qui a servi au département américain de l’Agriculture sous l’administration Trump, et le démocrate Jeff Ettinger, ancien directeur général de Hormel Foods. Les deux ont remporté une élection primaire spéciale le 24 mai pour le siège de Hagedorn, et le vainqueur de mardi servira jusqu’en janvier.

Finstad et Ettinger se présentent également aux primaires de leurs partis pour un mandat complet dans le district, qui comprend Rochester et Mankato. Ettinger fait face à une opposition principalement symbolique, mais Finstad s’attend à un défi de taille de la part du représentant de l’État Jeremy Munson, qu’il vient de battre de justesse lors de la primaire électorale spéciale.

Munson a le soutien du sénateur du Texas Ted Cruz et du représentant de l’Ohio Jim Jordan. Il a déclaré qu’il ne pensait pas que la victoire du président Joe Biden était légitime, bien que les responsables électoraux fédéraux et étatiques, les tribunaux et le propre procureur général de Trump aient déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que l’élection était entachée.

WISCONSIN : EN REMPLACEMENT DE RON KIND

Les républicains voient une opportunité de ramassage dans le 3e district du Congrès du Wisconsin, le siège étant libéré par le titulaire démocrate Kind.

Le district couvre une bande de comtés le long de la frontière ouest du Wisconsin avec le Minnesota et comprend La Cross et Eau Claire. Le républicain Derrick Van Orden se présente sans opposition lors de sa primaire mardi et a l’approbation de Trump.

Van Orden a perdu de peu contre Kind aux élections générales de 2020. Il a assisté au rassemblement “Stop the Steal” de Trump près de la Maison Blanche, mais a déclaré qu’il n’avait jamais mis les pieds sur le terrain du Capitole pendant l’insurrection.

Quatre démocrates sont en compétition pour succéder à Kind, dont le sénateur d’État Brad Pfaff, qui a précédemment travaillé pour le législateur sortant et a brièvement occupé le poste de secrétaire d’État à l’agriculture. Pfaff a l’aval de Kind.

Les autres sont Rebecca Cooke, propriétaire d’une petite entreprise, Deb McGrath, agent à la retraite de la CIA, et Mark Neumann, membre du conseil municipal de La Crosse.

RARE VERMONT OPEN SENATE SEAT SPARKS CHAUFFÉ MAISON PRIMAIRE

Le départ à la retraite du sénateur démocrate Patrick Leahy, le plus ancien membre du Sénat, a ouvert la porte au Vermont pour élire sa toute première femme membre de la délégation du Congrès de l’État.

Le représentant Peter Welch, qui détient actuellement le seul siège de la Chambre du Vermont, se présente pour remplacer Leahy. La course pour succéder à Welch s’est largement centrée autour de deux femmes démocrates.

La lieutenante-gouverneure Molly Gray, une centriste qui est une ancienne membre du personnel de Welch et qui a été soutenue par Leahy et l’ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, affronte Becca Balint, la présidente par intérim du Sénat de l’État. Balint a les approbations de dirigeants progressistes, notamment le sénateur du Vermont Bernie Sanders, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et la représentante Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus.

Le vainqueur devient immédiatement le favori des élections générales de novembre – et pourrait déterminer si la politique du Congrès du Vermont à l’avenir est dominée par les opinions largement centristes de Leahy ou par les valeurs progressistes plus étroitement alignées sur Sanders.

Les rédacteurs de l’Associated Press Doug Glass à Minneapolis, Scott Bauer à Madison, Wisconsin, et Wilson Ring à Montpelier, Vermont, ont contribué à ce rapport.

Will Weissert, Associated Press