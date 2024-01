Ilhan Omar et la bataille des traducteurs somaliens

Qui aurait cru qu’il y avait autant de somaliens parlant couramment à Washington ?

S’adressant à une foule d’émigrés somaliens à Minneapolis ce week-end, la représentante progressiste Ilhan Omar s’est plongée dans la politique africaine dans sa langue maternelle, fustigeant le Somaliland, un État non reconnu qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, ainsi que les acteurs régionaux qui, selon elle, portent atteinte aux droits de l’homme. sur la souveraineté somalienne.

UN vidéo sous-titrée a ensuite été largement partagé le dimanche X, semblant contenir un usage de la rhétorique nationaliste du « sang et de la terre » qui déclencherait une réponse de la part d’autres progressistes. « La Somalie est réservée à la Somalie (un mantra génocidaire) puisque plus de 45 pour cent de la population somalienne ne sont même pas des Somaliens de souche », indique la traduction.

Cette vidéo a été partagée par Rhoda J.Elmi, le vice-ministre des Affaires étrangères du Somaliland, qui a accusé la députée d’utiliser une « rhétorique ethnoraciste » et a appelé ses collègues à « prendre note de sa conduite publique ». En d’autres termes : la traduction d’une langue que la plupart d’entre nous ne parlent pas a été proposée par quelqu’un de profondément opposé à la cause de la députée. Le message d’Elmi a déclenché un peloton d’exécution circulaire d’accusations de mauvaise traduction. Un certain nombre de points de vente, parmi lesquels le Examinateur de Washingtonle Courrier quotidien et Supprimer le troupeau – a écrit des histoires en prenant la traduction virale au pied de la lettre. Matt Walsh du Fil quotidien appelé pour qu’Omar soit « expulsé du Congrès et expulsé ». Personne ne semblait en mesure de confirmer l’exactitude de la traduction initiale, mais pourquoi cela vous a-t-il empêché de lancer une prise ? Après tout, à qui pouvait-on faire confiance alors que tous les « analystes » se criaient dessus ?

Abdirashid Hashi, analyste de la Somalie au Heritage Institute for Policy Studies, me l’a dit le X que les paroles d’Omar étaient déformées pour faire avancer un programme. De même, Faisal Ali du Gardien m’a dit« Elle n’a pas menacé d’envahir les voisins de la Somalie. Elle n’a pas dit qu’elle était somalienne d’abord et musulmane ensuite. Dans le même temps, des dizaines d’analystes somaliens autoproclamés, certains affichant leurs références, se sont retrouvés coincés dans l’assaut en ligne, diffusant leurs propres traductions.

D’une certaine manière, la décision de l’ambassadeur Elmi pourrait s’avérer être le plus grand succès diplomatique du Somaliland, sachant que beaucoup en Occident n’avaient jamais entendu parler de la région ni de ses revendications. Naturellement, les commentaires d’Omar ont servi de chair à canon aux conservateurs, dont beaucoup sont devenus de facto des partisans de la situation difficile du Somaliland pour l’indépendance en raison de l’animosité contre la députée.

Malgré l’affirmation d’Omar selon laquelle le clip était « non seulement incliné mais complètement décalé », les républicains du Congrès ont pris leur photo. Faisant référence au clip, la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a qualifié Omar de « sympathisant terroriste » qui, « selon ses propres mots », est « le Somalien d’abord ». De même, Tom Emmer, whip de la majorité parlementaire, dont le district borde celui d’Omar, écrit le X que « les commentaires épouvantables d’Ilhan Omar, axés sur la Somalie, sont une gifle pour les habitants du Minnesota », l’appelant à « démissionner en disgrâce ».

Plus tard lundi, Hashi, l’un des analystes de la Somalie qui a affirmé que la vidéo sous-titrée comportait des inexactitudes, a partagé sa traductionque la députée a republié.

La traduction de Hashi est moins irrédentiste, manquant par exemple de la ligne « Somali first ». Néanmoins, il contient des termes qui donneraient aux Républicains des motifs de critique. « Tant que je serai au Congrès, personne ne prendra la mer de Somalie », lit-on dans la traduction de Hashi. « La Somalie appartient à tous les Somaliens. La Somalie en est un. Nous sommes frères et sœurs et notre terre ne sera pas balkanisée. Nos terres nous ont été confisquées auparavant, et si Dieu le veut, nous pourrions un jour les rechercher.

Alors qu’Omar se positionne comme la défenseure de la souveraineté de la Somalie au Congrès, ceux qui l’ont dénoncée pour avoir donné la priorité aux intérêts de son pays natal par rapport à ceux des États-Unis ont toujours raison. Cela semble hypocrite de la part de quelqu’un qui s’insurge depuis longtemps contre l’influence des intérêts étrangers, c’est-à-dire Israël, dans la politique américaine, d’exprimer son allégeance à une cause étrangère avec une telle passion – même lorsqu’elle s’adresse à la diaspora de ce pays, dont elle et de nombreux membres ses électeurs sont des membres. Mais l’hypocrisie est-elle un motif d’expulsion du Congrès ? DC serait vide si c’était le cas.