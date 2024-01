Ilhan Omar demande au Pentagone d’indemniser les victimes somaliennes des frappes de drones

Représentant Ilhan OmaR, D-Minn., s’est joint à un chœur croissant d’élus et de défenseurs exhortant le Pentagone à faire amende honorable auprès d’une famille somalienne à la suite d’une enquête menée par The Intercept sur une frappe de drone américain en 2018 qui a tué une femme et sa fille de 4 ans.

Omar, un Américain somalien, a appelé le Pentagone à contacter la famille de Luul Dahir Mohamed et Mariam Shilow Muse et à proposer une compensation. « Jusqu’à présent, le ministère de la Défense a même refusé de répondre ou de reconnaître les démarches répétées de la famille de Luul et Mariam, et encore moins d’offrir des paiements de condoléances », a déclaré Omar à The Intercept. « Nous devons aux familles des victimes de reconnaître la vérité sur ce qui s’est passé, d’accorder les compensations que le Congrès a autorisées à plusieurs reprises et d’autoriser des enquêtes indépendantes sur ces attaques. »

Omar a ajouté que le programme américain de drones est fondamentalement défectueux et a tué des milliers de personnes innocentes en 20 ans. « Lorsque nous disons que nous défendons les droits de l’homme et la paix, nous devons le penser », a-t-elle déclaré.

L’appel à l’action d’Omar fait suite à une demande similaire de la représentante Sara Jacobs, démocrate de Californie, plus tôt ce mois-ci et à une lettre ouverte de décembre 2023 de deux douzaines d’organisations de défense des droits humains – 14 groupes somaliens et 10 groupes internationaux – appelant le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à compenser. la famille pour les décès.

L’attaque du 1er avril 2018 en Somalie a tué au moins trois, voire cinq, civils, dont Luul et sa fille. Une enquête militaire américaine autrefois secrète, obtenue par The Intercept via le Freedom of Information Act, a reconnu la mort d’une femme et d’un enfant lors de la frappe, mais a conclu que leur identité pourrait ne jamais être connue. Ce journaliste s’est rendu en Somalie et s’est entretenu avec sept membres de la famille de Luul et Mariam. Depuis plus de cinq ans, ils tentent de contacter le gouvernement américain, notamment par le biais du rapport en ligne sur les victimes civiles du US Africa Command. portailmais je n’ai jamais reçu de réponse.

Le mois dernier, le ministère de la Défense a publié son très attendue « Instruction sur l’atténuation et la réponse aux dommages civils », ou DoD-I, qui établit les « politiques, responsabilités et procédures du Pentagone pour atténuer et répondre aux dommages civils » et dirigé l’armée pour « répondre aux individus et aux communautés touchés par les opérations militaires américaines », notamment « en exprimant leurs condoléances » et en fournissant des paiements dits à titre gracieux aux plus proches parents.

« Le Congrès affecte chaque année 3 millions de dollars spécifiquement pour verser des paiements aux victimes civiles et aux survivants des opérations américaines », a déclaré Omar. “Cependant, ces fonds n’ont jamais été utilisés en Somalie, malgré les décès de civils confirmés là-bas.”

« Des familles du monde entier vivent dans la peur et la terreur à l’idée qu’elles ou leurs enfants soient tués par une frappe de drone. »

La porte-parole du Pentagone, Lisa Lawrence, a déclaré que le ministère de la Défense était « déterminé à atténuer les dommages causés aux civils » et à « réagir de manière appropriée si un préjudice survenait », mais elle n’a pas pu dire si Austin avait même l’intention de contacter la famille de Luul et Mariam. «Je n’ai pas cette information», a-t-elle déclaré à The Intercept.

« Des milliers de civils ont été tués lors de frappes injustifiées au cours des deux dernières décennies », a déclaré Omar. « Des familles du monde entier vivent dans la peur et la terreur à l’idée qu’elles ou leurs enfants soient tués par une frappe de drone. » Elle a déclaré à The Intercept que « l’administration Biden a fait des progrès louables en matière de dommages civils dans notre programme de drones, mais cette frappe et ses conséquences sont une preuve supplémentaire qu’il n’y a tout simplement aucun moyen de mener le programme de manière humaine ».