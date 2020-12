La représentante Ilhan Omar a qualifié de « dérangeant » que ses collègues législateurs, y compris sa représentante « d’escouade » âgée de 31 ans, Alexandria Ocasio-Cortez, aient pu se faire vacciner contre le coronavirus avant les travailleurs de première ligne et les personnes âgées.

«Il est maintenant clair que nous n’avons pas assez de vaccins pour tout le monde et qu’il y a une pénurie d’approvisionnement, nous devons donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin», a tweeté Omar dimanche. C’est pourquoi il est troublant de voir les membres être les premiers à se faire vacciner pendant que la plupart des travailleurs de première ligne, âgés et infirmes de nos districts, attendent.

Omar a lié à une interview qu’elle a faite plus tôt dans le mois sur CNN, quand elle avait fait valoir la même chose lorsque les premiers rapports indiquaient que le personnel de la Maison Blanche aurait accès au vaccin COVID-19 avant la plupart des Américains.

Parmi les législateurs qui ont reçu le vaccin COVID-19, il y avait un membre de l’équipe de 31 ans, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui a documenté l’expérience sur son Instagram.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (en bas) clignote un signe de paix et est entourée du sénateur James Lankford (à gauche), du représentant Jamie Raskin (au centre) et de la représentante Rashida Tlaib (à droite)

« Nos travailleurs de première ligne qui ont fait le sacrifice de faire fonctionner le pays devraient être la priorité, les personnes qui ont été touchées de manière disproportionnée devraient être la priorité », a-t-elle alors déclaré.

Le président Donald Trump a tweeté plus tard qu’il pensait que le personnel de la Maison Blanche ne devrait pas se faire vacciner avant d’autres segments plus vulnérables de la population américaine.

Les membres du gouvernement américain ont commencé à recevoir le Pfizer vendredi, le vice-président Mike Pence ayant reçu la première injection aux côtés de sa femme Karen et du chirurgien général Jerome Adams.

Plus tard dans la journée, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont reçu le vaccin.

Les dirigeants n’étaient pas les seuls membres du Congrès à pouvoir obtenir le vaccin – il était mis à la disposition de tous.

Ocasio-Cortez a expliqué qu’elle avait pu se faire vacciner avant la plupart des Américains grâce au plan de « continuité de la gouvernance » du gouvernement

Le sénateur républicain Marco Rubio a pris un peu de chaleur pour avoir reçu le vaccin après avoir participé aux rassemblements du président Donald Trump, presque sans masque, et minimisé les dangers de la pandémie

Ocasio-Cortez, qui sera le plus jeune membre du Congrès jusqu’à ce que la républicaine Madison Cawthorn prête serment en janvier, a expliqué comment obtenir le vaccin sur son histoire Instagram.

AOC a déclaré qu’elle avait découvert qu’elle et d’autres membres du Congrès auraient accès au vaccin en raison du plan de « continuité de la gouvernance », « essentiellement une mesure de sécurité nationale », a-t-elle expliqué à ses abonnés Instagram.

Les républicains, y compris le sénateur Marco Rubio, qui a minimisé le virus et assisté aux rassemblements bondés du président Donald Trump, sont également allés de l’avant et ont reçu le vaccin.

La commentatrice de CNN, Ana Navarro-Cardenas, a critiqué Rubio pour avoir été parmi ceux qui devaient se faire vacciner en premier.

Un jeune sénateur en bonne santé, qui a pris la parole lors de rassemblements emballés avec des milliers de personnes sans masques, qui soutient Trump – qui a minimisé COVID et se moque de ceux qui portent des masques, est le premier à se faire vacciner tandis que la plupart des travailleurs médicaux, des Américains âgés et infirmes attendez, a tweeté Navarro Cardenas. « Félicitations pour votre privilège, @marcorubio. »

En juin, Omar a perdu son père, Nur Omar Mohamed, des complications du COVID-19.

Plus récemment, elle a critiqué la gestion de la pandémie par l’administration Trump en parlant de la mort de son père.

« Mon père et plus de 300000 personnes ont perdu la vie à cause de la dangereuse négligence criminelle de Trump et de son administration. Mon père devrait être ici aujourd’hui. Beaucoup de membres de notre famille devraient être ici aujourd’hui et ils ne sont pas ici avec nous parce que nous avons des dirigeants qui ne se soucient pas de leur vie », a-t-elle déclaré la semaine dernière dans une interview avec MSNBC.

« Le président, à ce jour, n’a pas montré une once de compassion envers les personnes décédées », a-t-elle déclaré. « Il n’a toujours pas reconnu la perte dévastatrice, tant d’entre nous le ressentent. »

Elle a déclaré que les échecs de l’administration devraient faire l’objet d’une enquête.

« Nous devons enquêter et poursuivre ces personnes qui sont responsables de ces morts imprudentes », a déclaré Omar.