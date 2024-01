Ilhan Omar condamné sur les réseaux sociaux après un discours passionné en faveur de la Somalie

La représentante Ilhan Omar (Démocrate-MN) a été sévèrement critiquée par les conservateurs sur les réseaux sociaux dimanche après le partage d’une vidéo la montrant parlant de son soutien à la Somalie, le pays dont elle est originaire.

Dans la vidéola dirigeante libérale du Minnesota s’adressait à une foule dans un hôtel de Minneapolis lorsqu’elle a parlé du Somaliland et de l’accord conclu entre cet État non reconnu et l’Éthiopie, qui, selon la Somalie, empiète sur son territoire.

La vidéo partagée avec X contient une traduction anglaise, qui n’a pas été vérifiée par le Examinateur de Washington (Cependant, la réponse d’Omar à la controverse donne du crédit au fait que la traduction est au moins largement exacte). La traduction inclut Omar déclarant qu’elle est au Congrès pour représenter les intérêts des Américains somaliens et que « les États-Unis feront ce que nous voulons et rien d’autre ».

Alors qu’il semble qu’Omar s’adressait à un public largement américain somalien et montrait son soutien à ses électeurs et à leur patrie, de nombreux utilisateurs éminents de X (anciennement Twitter) ont contesté la vidéo.

La représentante Marjorie Taylor-Greene (R-GA), souvent critique d’Omar, a écrit ça la membre du « Squad » démocrate « utilise sa position de membre du Congrès pour protéger la frontière somalienne alors que notre frontière est envahie par des MILLIONS de clandestins qui constituent un danger pour l’Amérique », soulignant la nécessité pour les citoyens de voter en novembre.

En réponse à une publication de la vidéo sur la page « Israel War Room », l’ancien représentant républicain de Virginie, Denver Riggleman a écrit, “Ilhan Omar est un représentant honteux.” De nombreux autres conservateurs éminents ont dirigé leur colère contre le législateur du Minnesota.

Omar a répondu à la controverse en répondant à un commentaire sur le clip, dans lequel un chercheur a écrit : « Cette interprétation est biaisée. Omar affirme qu’elle représente les intérêts des Somaliens aux États-Unis, ce qui est une tâche légitime en tant que membre du Congrès dans tout système démocratique. Elle dit à la fin que les cinq territoires seront libérés, mais cela semble rhétorique.

“C’est non seulement biaisé, mais complètement faux, mais je n’attendrais pas plus de ces propagandistes”, Omar a écrit en réponse. «Je prie pour eux et pour leur santé mentale. Aucun État-nation ne peut survivre si ses États commencent à s’impliquer dans des négociations de baux fonciers avec d’autres pays sans le consentement du gouvernement fédéral. Les Somaliens de Somalie et de la diaspora sont unis dans cet effort et je leur suis solidaire. Aucun harcèlement ni mensonge ne changera jamais cela.

Le démocrate du Minnesota faisait référence au protocole d’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland, une région séparatiste de la Somalie, dans lequel le Somaliland a accepté de louer une partie de ses côtes à l’Éthiopie, un pays enclavé.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dit Al Jazeera que les actifs éthiopiens devraient traverser le territoire somalien pour accéder à la zone louée, et s’ils le faisaient, ce « serait un problème à un niveau différent ».