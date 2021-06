Ilhan Omar compare l’Amérique aux groupes terroristes des talibans et du Hamas et déclare que les États-Unis ont commis des « atrocités impensables »

ILHAN Omar a retweeté mardi une publication sur Twitter contenant une vidéo filmée par une organisation pro-palestinienne que le FBI avait déjà enquêtée pour des liens présumés avec le terrorisme.

Cela vient après que le démocrate du Minnesota a partagé une vidéo lundi soir dans laquelle elle a comparé l’Amérique aux groupes terroristes des talibans et du Hamas, affirmant que les États-Unis ont également commis des « atrocités impensables ».

Ilhan Omar a retweeté une vidéo filmée par International Solidarity Movement Crédit : AFP

Omar a retweeté mardi un message de Marwa Fatafta, qui se décrit comme une « féministe palestinienne ».

Retweet publié le jour après qu’Omar a fait des commentaires sur le Hamas et les talibans

Le message de Fatafta comprend une vidéo filmée par des militants du Mouvement international de solidarité.

L’ISM s’appelle « un mouvement dirigé par des Palestiniens déterminé à résister à l’oppression et à la dépossession de longue date et systématique de la population palestinienne, en utilisant des méthodes et des principes d’action directe non violents ».

Les étrangers sont encouragés à visiter les territoires palestiniens et à se porter volontaires.

L’organisation affirme que ceux qui arrivent s’engagent dans des activités telles que « participation à des manifestations non violentes, perturbant de manière créative les activités des forces d’occupation israéliennes ».

Ils accompagnent également les agriculteurs dans leurs champs et résidant avec ou à proximité de familles dont les maisons sont menacées d’expulsion, de démolition ou de harcèlement par les colons.’

Ilhan Omar a comparé l’Amérique aux groupes terroristes Taliban et Hamas dans un tweet Crédit : Ilhan Omar

La démocrate du Minnesota a partagé une vidéo lundi soir dans laquelle elle a interrogé le secrétaire d’État Antony Blinken, photographié Crédit : Ilhan Omar

« Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé à @SecBlinken où les gens sont censés demander justice’ Crédit : Ilhan Omar

En postant le clip, Omar a tweeté : « Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité.

« Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. »

Ses questions à Blinken ne faisaient pas la comparaison qu’elle avait suggérée dans son tweet.

Le mois dernier, Omar, membre du « Squad » progressiste aux côtés d’Alexandria Ocasio-Cortez, a qualifié de « terrorisme » les frappes aériennes d’Israël sur la bande de Gaza.

Les forces de sécurité afghanes enquêtent sur le site où une voiture piégée talibane a explosé près d’un bâtiment des services de renseignement à Qalat, dans la province de Zaboul, le 19 septembre 2019 Crédit : AFP ou concédants de licence

Des garçons palestiniens passent devant la tour Al-Shuruq détruite dans le quartier al-Rimal de la ville de Gaza qui a été la cible des frappes israéliennes Crédit : AFP

« Les frappes aériennes israéliennes tuant des civils à Gaza sont un acte de terrorisme », a tweeté Omar en réponse à la nouvelle.

« Les Palestiniens méritent d’être protégés. Contrairement à Israël, les programmes de défense antimissile, comme Iron Dome, n’existent pas pour protéger les civils palestiniens.

« Il est déraisonnable de ne pas condamner ces attaques la semaine de l’Aïd », a-t-elle ajouté, faisant référence à la semaine sainte musulmane.

En mars, Omar a déclenché une nouvelle fureur après avoir déclaré que la course d’un tireur de masse ne devenait vraiment l’objectif principal « quand ils ne sont pas blancs ».

La députée a fait face à un contrecoup après avoir suggéré qu’il y avait différents récits utilisés pour tirer sur des suspects en fonction de « la race ou l’origine ethnique ».

Et en février 2019, Omar a déclenché l’indignation lorsqu’elle a écrit : « Tout tourne autour du bébé Benjamins » en réponse à un tweet faisant référence à la promesse du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy de prendre des « mesures » contre elle pour sa critique d’Israël.

Elle a suggéré plus tard que l’American Israel Public Affairs Committee, ou AIPAC, payait des politiciens pour qu’ils adoptent une position favorable envers Israël.

Elle a également reçu des réactions négatives après avoir déclaré que « certaines personnes ont fait quelque chose » lorsqu’elle s’est entretenue avec le Council on American-Islamic Relations en mars 2019 au sujet des attaques terroristes du 11 septembre.

Omar est l’une des quatre membres de la « squad » progressiste de femmes de couleur qui comprend les femmes du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ayanna Pressley du Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan.

Les quatre membres de The Squad ont été réélus en novembre et Omar a remporté son district avec une marge de près de 40 %.