Ilhan Omar a affirmé que son père était décédé des suites de Covid-19 en raison de la « négligence criminelle » de Donald Trump et de son administration.

La représentante du Minnesota, 38 ans, a perdu son père Nur Omar Mohamed à cause du virus en juin, âgé de 67 ans.

S’adressant à MSNBC vendredi, le membre du «Squad» a critiqué le gouvernement pour sa gestion de la pandémie, affirmant qu’il était responsable des nombreux décès cette année aux États-Unis.

Ilhan Omar a affirmé que son père Nur Omar Mohamed (photographié ensemble) était décédé des suites de Covid-19 en raison de la « négligence criminelle » de Donald Trump et de son administration

Elle a déclaré: «J’ai perdu mon père le 16 juin. Je me souviens que mon père était au Kenya, il est revenu aux États-Unis lorsque Covid a frappé parce qu’il pensait qu’il allait être plus en sécurité ici.

« Mon père et plus de 300 000 personnes ont perdu la vie à cause de Covid en raison de la dangereuse négligence criminelle de Trump et de son administration. »

Omar a déclaré qu’elle soutenait le whip de la majorité de la Chambre, Jim Clyburn, qui a publié mercredi une note indiquant qu’il avait trouvé des preuves d’une « ingérence politique » de l’administration Trump dans les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pendant la gestion de la pandémie.

Elle a déclaré: « Je suis d’accord avec Clyburn pour dire qu’il ne nous suffit pas de délivrer des assignations à comparaître, nous devons enquêter et poursuivre ces personnes responsables de ces morts imprudentes. »

La membre du Congrès avait l’air émue lorsqu’elle a discuté de la mort de son père et a critiqué Trump pour sa gestion du virus.

Elle a déclaré: « Mon père devrait être ici aujourd’hui, tant de membres de notre famille devraient être ici aujourd’hui et ils ne sont pas ici avec nous parce que nous avions des dirigeants qui ne se souciaient pas de leur vie.

«Notre président aujourd’hui n’a pas montré une once de compassion envers les personnes décédées. Il n’a toujours pas reconnu la perte dévastatrice que beaucoup d’entre nous ressentons.

«Mon père a survécu à tant de choses et pour lui, perdre sa vie à Covid est dévastateur.

Ses commentaires interviennent après que le sous-comité des coronavirus de la Chambre a ouvert une enquête sur une prétendue ingérence de l’administration Trump dans le CDC.

Paul Alexander, qui a servi en tant que conseiller scientifique pour la santé et les services sociaux, et l’allié de Trump Michael Caputo ont été accusés de s’immiscer dans le travail des scientifiques.

Alexander a écrit dans un e-mail de juillet obtenu par le sous-comité: « Donc, si c’est plus infectieux maintenant, le problème est de savoir qui s’en soucie?

Omar a déclaré qu’elle soutenait le whip de la majorité de la Chambre, Jim Clyburn (photo), qui a publié mercredi un mémo affirmant qu’il avait trouvé des preuves d’une « ingérence politique » de l’administration Trump dans le CDC.

« Si cela cause plus de cas chez les jeunes, ma parole est de savoir qui s’en soucie … tant que nous prenons des décisions sensées et protégeons les personnes âgées [sic] et les maisons de retraite, nous devons continuer avec la vie… .qui se soucie si nous testons plus et obtenons des tests plus positifs…

«Il n’y a pas d’autre moyen, nous devons établir un troupeau et il ne s’agit que de permettre aux groupes non à haut risque de s’exposer au virus. PÉRIODE.’

Clyburn a déclaré: « Je suis profondément troublé par le fait qu’au lieu de promouvoir la meilleure science disponible nécessaire pour assurer la sécurité des Américains, l’administration Trump a joué à la politique avec une pandémie qui a coûté la vie à plus de 300000 de nos compatriotes américains. »

L’enquête intervient alors que 3270 Américains sont morts de Covid-19 jeudi, le troisième jour le plus meurtrier de la pandémie à ce jour et le troisième jour consécutif de décès a dépassé les 3000.

Le pays a également enregistré 233 271 nouvelles infections et hospitalisations qui ont atteint un niveau record avec plus de 114 237 patients traités pour le COVID-19 dans les hôpitaux du pays.

Au moins 3270 Américains sont morts du COVID-19 jeudi, qui est le troisième jour le plus meurtrier de la pandémie à ce jour et le troisième jour consécutif de décès a dépassé 3000

Les chiffres sombres surviennent juste un jour après que les États-Unis ont enregistré le jour le plus meurtrier de la pandémie avec plus de 3600 Américains décédés au cours des 24 heures précédentes.

Depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont enregistré plus de 17 millions d’infections à coronavirus et plus de 310000 décès.

Le mois de décembre est en passe de devenir le mois le plus meurtrier de la pandémie. À peine 17 jours dans le mois, décembre a déjà enregistré 42 400 décès. C’est bien loin des 52 200 décès enregistrés pendant tout le mois d’avril.

La moyenne nationale sur sept jours des décès quotidiens s’élève maintenant à 2 545 personnes.

Le vice-président Mike Pence est devenu le plus haut responsable américain à recevoir le vaccin contre le coronavirus vendredi matin dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower par le personnel du centre médical Walter Reed

Le comité consultatif des vaccins de la FDA a approuvé jeudi le vaccin contre le coronavirus de Moderna, ce qui garantit presque que le vaccin obtiendra une approbation d’urgence d’ici la fin de la semaine.

Et le vice-président Mike Pence est devenu le plus haut responsable américain à recevoir un vaccin vendredi lorsqu’il a reçu sa première dose aux côtés de son épouse Karen et du chirurgien général Jerome Adams.

«Je n’ai rien ressenti. Bien joué. Nous apprécions votre service au pays », a déclaré Pence dans une allocution juste après avoir retroussé sa manche gauche et reçu son injection.

Le vice-président, qui dirige le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré qu’il pensait que « l’histoire enregistrera que cette semaine est le début de la fin de la pandémie de coronavirus ».