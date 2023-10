Ilhan Omar A ABANDONNÉ pour avoir demandé aux gens de prier pour les Palestiniens CÉLÉBRANT les horribles attaques contre Israël – Twitchy

Ilhan Omar a fait exactement ce que tout le monde attendait d’elle après les attaques surprise contre Israël hier.

Elle a posté quelque chose de VRAIMENT stupide.

Absolument irréfléchi.

Rappel, Gaza n’a pas d’abris ni de dôme de fer et veuillez prier pour eux. Puisse la paix prévaloir dans la région et nous amener vers un éveil moral pour nous soucier de la souffrance humaine à laquelle nous assistons. Les Palestiniens sont des êtres humains qui ont été assiégés et qui méritent… https://t.co/zHssSCqi1O – Ilhan Omar (@IlhanMN) 8 octobre 2023

Rappel, le Hamas a attaqué ISRAËL hier.

Pour rappel, le Hamas a kidnappé des femmes et des enfants et a fait défiler une femme qu’ils avaient violée et tuée dans le plateau d’un camion tandis que les gens lui crachaient dessus.

Pouvez-vous imaginer que cet antisémite dégoûtant soit présent dans notre Congrès ? Laissez cela comprendre. Laissez-moi deviner, certaines personnes ont fait quelque chose aujourd’hui en Israël ? Ouah – Joe Pags Pagliarulo (@JoeTalkShow) 8 octobre 2023

Cela fait des années que nous sommes choqués que quiconque vote pour Ilhan.

Et pourtant, nous y sommes.

Je suis juste reconnaissant que toutes les personnes présentes au concert pour la paix attaqué par le Hamas aient eu des abris. – Stephen Lloyd (@apparemmentsteve) 8 octobre 2023

Même après TOUT ce que nous avons vu hier… elle n’est vraiment qu’un être humain horrible.

Omar est porte-parole du CAIR, un groupe américain de façade du Hamas. – Samuel Culper 722 (@politiwars) 8 octobre 2023

Non, priez pour les enfants kidnappés par le Hamas. -Joshua fait (@JoshuaDone) 8 octobre 2023

Amen.

Les habitants de Gaza ont été avertis d’évacuer immédiatement. Il est sur le point de s’aplatir. – TimmerMcGraw, Finance 🇺🇸🔎 (@TimmerMcGraw) 8 octobre 2023

Au moins ILS ont reçu un avertissement.

Ils célèbrent leur attaque avec des défilés dans la rue ressaisissez-vous, madame ! va appeler ton frère – Le pompon politique (@ThePoliticalPom) 8 octobre 2023

Certaines personnes vont faire quelque chose. — 🫃🏼💉🇺🇦Hollaria Briden, Esq. & Allié (@HollyBriden) 8 octobre 2023

Pour rappel, en 24 heures, des centaines de civils, dont des enfants, ont été assassinés en Israël. Des femmes ont été violées et des cadavres ont été traînés dans les rues comme des poupées sans vie. Nous ne connaissons pas le nombre d’otages. Israël a parfaitement le droit de se défendre et ils ont gentiment prévenu les Palestiniens… – EllyKayUSA (@EllyKayUSA) 8 octobre 2023

Omar pourrait-il être encore plus sourd ?

Juste ciel.

Ils ont voté pour.

Tout comme vos électeurs stupides ont voté pour vous. Les élections ont des conséquences.

Tout comme tuer des civils et faire la fête en traînant leurs cadavres dans les rues. – HistoireInc (@T00ManyCommies) 8 octobre 2023

***

