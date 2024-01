Îles Marshall : d’énormes vagues scélérates s’abattent sur une base militaire américaine isolée dans le Pacifique

CNN

Des vagues « gigantesques » ont submergé certaines parties d’une installation militaire américaine clé au milieu de l’océan Pacifique le week-end dernier, causant des dégâts qui prendront des mois à réparer, selon un rapport de l’armée américaine.

UN vidéo postée sur X a montré la terrifiante vague d’eau se précipitant dans un restaurant de l’île de Roi-Namur, la deuxième plus grande île de l’atoll de Kwajalein, qui abrite un site d’essais de défense antimissile balistique militaire américaine dans la République des Îles Marshall.

L’eau tumultueuse a brisé les portes et les fenêtres et a poussé les meubles autour de l’installation alors qu’ils atteignaient presque la hauteur du plafond dans la vidéo.

«Sortez d’ici», pouvait-on entendre une personne crier juste avant que l’électricité ne soit coupée et que l’obscurité n’enveloppe l’établissement vers 21 heures samedi.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Drew Morgan, commandant de la garnison de l’armée américaine sur l’atoll de Kwajalein (USAG-KT), a déclaré qu’il n’y avait eu que des blessés légers à cause des « vagues gigantesques et imprévues » qui ont déferlé sur la pointe nord de la petite île. .

Mais le rapport de l’armée américaine indique que les dégâts causés aux infrastructures de l’île sont considérables.

Garnison de l’armée américaine-atoll de Kwajalein Bâtiments militaires américains endommagés par les vagues scélérates sur l’atoll de Kwajalein, le 21 janvier 2024.

Garnison de l’armée américaine-atoll de Kwajalein Des photos diffusées par l’armée américaine montrent des dégâts aux infrastructures de Roi-Namur dans l’atoll de Kwajalein, le 21 janvier 2024.

“Plusieurs zones de l’île sont sous l’eau”, selon le communiqué de l’armée, publié et accompagné d’une photo aérienne prise le 21 janvier montrant d’importantes inondations sur Roi-Namur.

La piste de l’île, qui abrite 120 personnes, devait être dégagée pour que les opérations de récupération puissent commencer, selon le communiqué de l’USAG-KT.

Les logements, le complexe automobile, le théâtre et la chapelle de l’île ont été endommagés, selon le communiqué.

“L’opération Roi Recovery pourrait prendre des mois”, a déclaré l’armée.

Le rapport ne fait état d’aucun dommage aux infrastructures militaires.

Le météorologue de CNN, Robert Shackelford, a déclaré que la vidéo semblait montrer une « vague scélérate », que le National Weather Service définit comme « des vagues inhabituellement grandes apparaissant dans un ensemble de vagues plus petites ».

Le service météorologique affirme que les vagues scélérates sont imprévisibles, sont au moins deux fois plus grandes que les vagues environnantes et peuvent provenir de directions autres que les vents et les vagues dominants.

Shackelford a déclaré que les effets des vagues scélérates sont exacerbés par l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique.

Garnison de l’armée américaine-atoll de Kwajalein Des photos diffusées par l’armée américaine montrent des dégâts aux infrastructures de Roi-Namur dans l’atoll de Kwajalein, le 21 janvier 2024.

« Les impacts de ces vagues sont également plus fortement ressentis sur les îles de basse altitude, dont font partie les Îles Marshall », a-t-il déclaré.

L’US Geological Survey indique que l’élévation maximale de Roi-Namur est inférieure à 4 mètres (13 pieds).

L’île est minuscule, avec une superficie totale d’environ 2,5 kilomètres carrés (environ 1 mile carré), indique-t-on.

Elle est également isolée, à environ 3 900 kilomètres (2 100 miles) au sud-ouest d’Hawaï et à seulement 9 degrés de latitude au nord de l’équateur.

Cela en fait un excellent endroit pour les essais et la détection de missiles, selon le Commandement de la défense spatiale et antimissile de l’armée américaine, qui exploite le site d’essais de défense antimissile balistique Ronald Reagan à Kwajalein.

Garnison de l’armée américaine-atoll de Kwajalein Des photos publiées par l’armée américaine montrent du personnel en train d’être déplacé de l’île Roi-Namur sur l’atoll de Kwajalein, le 21 janvier 2024.

« Les capteurs radar, optiques et télémétriques présents sur l’atoll prennent en charge les tests de missiles, les lancements de missiles, les opérations de reconnaissance et de surveillance spatiales, ainsi que les expériences scientifiques pour le ministère de la Défense et plusieurs autres agences gouvernementales », indique l’armée dans un profil du site de test.

Il s’agit également d’un site clé pour la surveillance de l’activité spatiale étrangère et des missiles, indique le profil.

“Avec une première visibilité sur la plupart des lancements depuis l’Euro-Asie, RTS fournit des informations orbitales critiques sur les nouveaux lancements étrangers en soutien au commandement stratégique américain.”

Au total, environ 1 300 Américains vivent et travaillent sur l’atoll de Kwajalein, selon l’armée.