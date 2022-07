Ileana D’Cruz sort-elle avec le frère de Katrina Kaif, Sebastian Laurent Michel ? [Report]

À l’occasion du 39e anniversaire de Katrina Kaif, Ileana D’Cruz a partagé un selfie de groupe de leurs vacances aux Maldives pour souhaiter à l’actrice de Tiger 3 sa journée spéciale. Cependant, ladite photo a suscité des spéculations selon lesquelles l’actrice de Rustom serait en couple avec le frère de Katrina, Sebastian Laurent Michel.

Selon TOI, Ileana et Sebastian se fréquentent depuis environ 6 mois maintenant. Les deux passent généralement du temps ensemble dans l’ancienne résidence de Katrina à Bandra, l’appartement d’Ileana situé dans la banlieue voisine et à Londres également. Ileana et Sebastian se suivent sur Instagram. Selon le rapport, Sebastian est un mannequin de profession résidant à Londres. Il a été repéré à Mumbai et au Rajasthan lorsque Katrina se mariait avec Vicky Kaushal.

Bien qu’Ileana et Sebastian semblent être des personnes privées, il reste à voir comment le couple rumeur fera avancer leur nouvel amour retrouvé, avec l’aide du couple puissant Katrina et Vicky.

Sur la photo, Ileana a été rejointe par la fille d’anniversaire Katrina, Vicky, Mini Mathur, Isabelle Kaif, Sebastian et Anand Tiwari. Les rumeurs sur la relation entre Ileana et Sebastian ont été déclenchées lorsque les gens ont commencé à se demander quand Ileana et Katrina sont devenues des amies si proches.

Auparavant, Ileana était en couple avec le photographe australien Andrew Kneebone. Elle avait l’habitude de partager des tonnes de photos douillettes avec lui et lui exprimait ouvertement son amour. Les deux allaient bien ensemble et Ileana regardait dans un espace heureux. Cependant, les choses ont mal tourné entre eux et ils ont décidé de se séparer.

La scission a laissé Ileana complètement brisée et le cœur brisé. Elle a eu du mal à y faire face et a souffert d’anxiété et de dépression. Cependant, elle s’est maintenue intacte avec l’aide de ses proches et a réussi à s’aimer à nouveau pour embrasser les petites joies de la vie.