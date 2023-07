Ileana D’Cruz révèle enfin une photo de son partenaire et c’est le frère de Katrina Kaif, Sébastien Laurent Michel

Ileana D’Cruz est enceinte et doit accoucher dans les prochains mois. L’actrice serait en couple avec le frère de l’actrice Katrina Kaif, Sébastien Laurent Michel. Ils sont ensemble depuis 2022. Les premières rumeurs ont commencé après qu’elle a été vue lors des vacances d’anniversaire de Katrina Kaif. Beaucoup se demandaient ce qu’elle faisait avec l’actrice. Plus tard, il a été dit qu’Ileana D’Cruz sortait avec Sébastien Laurent Michel, le frère de l’actrice qui est entrepreneur. L’homme est revenu au centre de l’attention une fois de plus lorsqu’elle a déclaré qu’elle était enceinte en avril 2023.