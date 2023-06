Ileana D’Cruz partage une photo floue avec son petit ami alors qu’elle écrit une belle note pour lui ; les internautes disent : « C’est le frère de Katrina Kaif »

L’annonce de la grossesse d’Ileana D’Cruz a fait sensation en ligne, et les internautes l’ont interrogée sur qui était le père de l’enfant car l’actrice n’est pas mariée. Elle a même fait face à beaucoup de trolls, auxquels l’actrice était préparée, et alors qu’elle embrasse sa première grossesse, elle a écrit une note d’appréciation pour son petit ami avec cette photo floue d’eux ensemble avec la longue note où elle l’appelle son osciller. Ileana est super ravie de sa grossesse et elle profite de cette belle phase actuelle de sa vie. Et en partageant le beau mot pour son petit ami, elle l’a félicité d’avoir été là avec elle tout au long de ce voyage. Ileana doit accoucher cette année et elle a hâte de tenir son petit.

Le message d’Ileana se lit comme suit : « Être enceinte est une si belle et belle bénédiction que je ne pensais pas avoir la chance de vivre cela, alors je me considère si incroyablement chanceuse de faire ce voyage. Je ne peux même pas commencer à décrire comment c’est charmant de sentir une vie grandir à l’intérieur de vous. La plupart du temps, je suis juste submergé de regarder ma bosse qui va wow – je vais bientôt vous rencontrer et puis il y a des jours qui sont si inexplicablement durs. Tellement essayant. Ils sont écrasante. Tout dévorant. ».

Elle ajoute en outre : » Et les choses semblent juste sans espoir. Et il y a des larmes. Puis vient la culpabilité. Et cette voix dans ma tête me déprime. Je devrais être reconnaissante, ne pas pleurer pour quelque chose d’aussi insignifiant. Je devrais être plus forte. de mère serai-je si je ne suis pas assez forte Et je ne sais pas quel genre de mère je serai. Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c’est que j’aime tellement ce petit humain que je pourrais déjà exploser . Et pour l’instant – je pense que ça suffit. Et les jours où j’oublie d’être gentil avec moi-même, cet homme charmant a été mon rocher. Il m’a tenu quand il sent que je commence à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou offre juste un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile.

Alors qu’Ileana a laissé tomber ce message, les internautes se demandent qui est cet homme, et beaucoup se demandent s’il s’agit du frère de Katrina Kaif, avec qui Ileana était liée. Cette révélation a été faite par Karan Johar dans son émission Koffee With Karan 7. Il a été rapporté que Sebastein Laurent Michel est en couple avec l’actrice de Bollywood Ileana D’Cruz, et qu’il va être l’heureux père du bébé. Avec cela, Katrina Kaif est prête à devenir une bua. Ileana avait annoncé sa grossesse il y a tout juste deux mois, et ses fans étaient super contents pour elle après qu’elle ait partagé cette bonne nouvelle.