Ileana D’Cruz partage une adorable photo de son fils Koa Phoenix Dolan posé sur son épaule alors qu’il fête ses 2 mois

Ileana D’Cruz laisse les fans bouche bée en laissant tomber une adorable photo avec son fils Koa Phoneix Dolan.

Ileana D’Cruz a récemment embrassé la maternité en accueillant son fils avec son partenaire de longue date le 1er août. Aujourd’hui, le 1er octobre, alors que son fils fête ses 2 mois, l’actrice a partagé une adorable photo la serrant contre elle.

Dimanche, Ileana D’Cruz s’est rendue sur son Instagram et pour célébrer les 2 mois de son petit garçon, l’actrice a partagé une photo mièvre la tenant près de ses bras. L’actrice a sous-titré le message : « 2 mois déjà ».





En réaction à l’adorable photo, Malaika Arora a laissé tomber un cœur rouge tandis que Nargis Fakri a laissé tomber des emoji aux yeux de cœur. Les internautes ont également douché le duo mère-fils et ont qualifié la photo d' »awwdorable ». L’un des commentaires disait : « Wow, un bébé tellement mignon ». Un autre a écrit : « beau bébé et jolie maman ». Un autre a écrit : « un bébé si mignon ». Un autre a écrit : « belle photo madame ».

Plus tôt, partageant une photo avec son copain, l’actrice a écrit une longue note sur le fait d’accepter la grossesse et a déclaré : « Être enceinte est une si belle et belle bénédiction… Je ne pensais pas avoir la chance d’en faire l’expérience un jour, alors je me considère comme telle. » tellement chanceux de faire ce voyage. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point il est agréable de sentir une vie grandir en soi. La plupart du temps, je suis juste submergé de regarder mon ventre en train de faire wow – je vais bientôt vous rencontrer – et puis il y a des jours qui sont si inexplicablement durs.

Elle a en outre ajouté : « Tellement essayant. Ils sont écrasants. Tout consomme. Et les choses semblent désespérées. Et il y a des larmes. Vient ensuite la culpabilité. Et cette voix dans ma tête me rabaisse. Je devrais être reconnaissant, ne pas pleurer pour quelque chose d’aussi insignifiant. Je devrais être plus fort. Quel genre de mère serai-je si je ne suis pas assez forte ? Et je ne sais pas quel genre de mère je serai. Vraiment pas. Tout ce que je sais, c’est que j’aime déjà tellement ce petit humain que je pourrais exploser. Et pour l’instant, je pense que cela suffit.

Elle a également fait l’éloge de son copain et a écrit : « Et les jours où j’oublie d’être gentil avec moi-même, cet homme charmant a été mon rocher. Il me tient dans ses bras quand il sent que je commence à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou simplement me faire un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile.

