Ileana D’Cruz parle de la prise de poids pendant la grossesse et c’est vraiment inspirant

Ileana D’Cruz compte les jours pour accueillir son petit dans le monde. L’actrice a annoncé sa grossesse le 18 avril dans un adorable post Instagram. Peu de temps après, des spéculations ont commencé à jaillir concernant le père. Certains ont même misé sur le frère de Katrina Kaif, Sébastien Laurent Michel. Mais Ileana a maintenu son silence sur la question, ne révélant pas le nom du père du bébé. Le 23 juin, l’actrice de Barfi a organisé une session Ask Me sur Instagram, où elle a partagé un aperçu réfléchi de la prise de poids pendant la grossesse.

Ileana D’Cruz organise une session Ask Me

« Ça fait un moment… demandez et choisissez d’être gentil s’il vous plaît », a écrit Ileana avant de commencer la session de questions-réponses. Répondant à son histoire Instagram, lorsqu’un fan a demandé à l’actrice si elle s’inquiétait de la prise de poids pendant la grossesse, Ileana a eu une belle réponse pour toutes les femmes enceintes.

Ileana D’Cruz parle de la prise de poids pendant la grossesse

Ileana a commencé par dire : « Ok, cette question me déclencherait vraiment au départ. » Citant les raisons du « déclencheur », elle a expliqué que c’était parce que les gens ne réfléchissaient pas à deux fois avant de commenter leur poids pendant leur grossesse. Selon Ileana, les médecins contribuent eux aussi indirectement à ce que les futures mamans prennent conscience de leur poids, à chaque fois qu’elles se rendent au check-up, et leur poids est surveillé.

Ileana D’Cruz qualifie son parcours de grossesse de miraculeux et merveilleux

Ileana a partagé qu’elle avait appris à accepter son corps et qu’elle aimait la façon dont il « a changé ces derniers mois » pendant sa grossesse. Bien qu’elle ait convenu que son parcours de grossesse jusqu’à présent avait été « miraculeux, merveilleux et humiliant », la future maman a admis qu’il y avait des jours où elle n’était pas à son meilleur. « Mais j’ai un système de soutien incroyable et des gens qui m’aiment et me rappellent que je fais littéralement un petit humain en moi ! Donc le ‘poids’ n’a pas d’importance », a-t-elle ajouté.

Ileana D’Cruz conseille aux femmes enceintes de se concentrer sur le bonheur et la santé

Le conseil d’Ileana pour les futures mamans était de supprimer la notion de « prise de poids idéale » pendant la grossesse et de se concentrer plutôt sur le fait d’être aussi heureuse et en bonne santé que possible. « Écoutez votre corps ! Faites ce qui vous semble bon », a-t-elle conclu, laissant tomber un emoji de cœur rouge à la fin.

Les prochains films d’Ileana D’Cruz

Sur le front du travail, Ileana D’Cruz a quelques projets alignés dans sa cagnotte. Elle sera ensuite vue dans Unfair And Lovely du réalisateur Balwinder Singh Janjua aux côtés de Randeep Hooda. Ileana a également été engagée pour un projet sans titre mettant en vedette Vidya Balan, Pratik Gandhi et Sendhil Ramamurthy.