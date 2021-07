Ileana D’Cruz étourdit en bikini jaune, affiche ses lignes de bronzage de la plage – En photos | Buzz News

New Delhi : l’étonnante de Bollywood Ileana D’Cruz a publié des photos de plage amusantes sur son histoire Instagram, traitant ses fans avec des clics incroyables. Enfilant un bikini jaune mignon, l’actrice de Raid peut être vue en train d’afficher ses lignes de bronzage.

Ileana D’Cruz est une fille de plage et laisse souvent tomber ses photos à couper le souffle.

Il n’y a pas si longtemps, l’actrice portait une tenue fluide blanche de la marque de créateurs Deme et a également partagé ses photos sur Instagram. Elle compte plus de 13,1 millions de followers sur Instagram et a rendu ses fans accros.

Ileana a été vue pour la dernière fois dans « Pagalpanti » d’Anees Bazmee avec Anil Kapoor, John Abraham, Ileana D’Cruz, Arshad Warsi, Pulkit Samrat, Kriti Kharbanda, Urvashi Rautela et Saurabh Shukla.

Produit par Bhushan Kumar, Abhishek Pathak, Krishan Kumar et Kumar Mangat Pathak. « Pagalpanti » est sorti le 22 novembre 2019. Elle a récemment été vue dans le rôle principal d’Abhishek Bachchan « The Big Bull ». Le film a été réalisé par le cinéaste Kookie Gulati et produit par Ajay Devgn.