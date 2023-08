Ileana D’Cruz est mariée : Le nom de son mari, la date du mariage révélés ; voici qui est l’homme mystère

Ileana D’Cruz a accueilli un petit garçon, Koa Phoenix Dolan. Voici l’identité de son homme mystérieux et le détail de son mariage.

Ileana D’Cruz a annoncé l’arrivée de son premier enfant samedi soir. L’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi en partageant la photo de son nouveau-né et en révélant le nom – Koa Phoenix Dolan. Bien qu’Ileana ait été très ouverte sur sa grossesse, elle est restée muette sur l’identité du père de son bébé. Elle a partagé des aperçus de l’homme mystérieux mais sans parler de lui. L’ADN a appris en exclusivité l’identité de cet homme mystérieux et aussi quand lui et Ileana se sont mariés.

Le mari d’Ileana D’Cruz et les détails du mariage

Selon les détails du registre de mariage consultés par DNA, Ileana s’est mariée avec Michael Dolan le 13 mai de cette année, quatre semaines avant qu’Ileana n’annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux. Le lieu du mariage et d’autres détails sont cependant inconnus. Fait intéressant, à cette époque, Ileana avait partagé une photo d’elle dans une robe de mariée blanche devant un lieu décoré.

Il n’est pas certain que la photo soit de son mariage ou d’une vieille séance photo. On ne sait pas grand-chose de Michael à part le fait que lui et Ileana sont ensemble depuis l’année dernière.





Koa Phoenix Dolan, le petit garçon d’Ileana D’Cruz

Samedi soir, Ileana a informé les fans sur Instagram que leur fils Koa Phoenix Dolan est né le 1er août. Partageant sa photo, elle a écrit en légende : « Aucun mot ne pourrait expliquer à quel point nous sommes heureux d’accueillir notre garçon chéri dans le monde. Les cœurs au-delà du plein. En juin, Ileana avait annoncé sa grossesse avec une photo floue avec Michael et avait écrit : « Être enceinte est une si belle et belle bénédiction… Je ne pensais pas que j’aurais la chance de vivre cela, alors je me considère si incroyablement chanceuse de être dans ce voyage. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point il est agréable de sentir une vie grandir à l’intérieur de vous.

Ileana D’Cruz sur son partenaire Michael Dolan

Parlant de son partenaire, Ileana avait écrit dans la même note : « Et les jours où j’oublie d’être gentille avec moi-même, cet homme charmant a été mon rocher. Il me tient quand il sent que je commence à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou offre simplement un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile. Quelques semaines plus tard, Ileana a révélé son visage pour la première fois en publiant quelques clichés douillets de leur rendez-vous amoureux depuis un restaurant.