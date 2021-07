Ileana D’cruz est chaude surchargée en bikini jaune, partage une superbe photo

L’actrice Ileana D’cruz a profité des histoires Instagram pour partager une photo d’elle à la plage. La superbe diva peut être vue exhibant ses lignes de bronzage tout en portant un bikini jaune clair.

On peut la voir exhibant son bronzage impeccable alors qu’elle pose contre la lumière du soleil. Elle a complété le look avec une chaîne dorée avec un joli pendentif.

Sur l’histoire, elle a écrit: « Tan » suivi d’un emoji de tique.

Voir la photo ici-

Dans une récente interview accordée à Bollywood Bubble, l’actrice a évoqué les chagrins d’amour.

Ileana a dit : « Comment gérez-vous le chagrin ? Il y a tellement de façons de le traiter. Ayez une belle bande de copines si vous en avez, vous savez, un bon système de soutien. Le gâteau aide toujours. Ne vous jugez pas si vous voulez vous asseoir sur le canapé en sous-vêtements pour manger un gâteau. Cela vous fait vous sentir très bien. Et s’entraîner, étonnamment. Vous vous sentez tellement mieux.

Il y a quelques mois, Ileana a également souvent parlé de la honte corporelle et de la façon dont elle y faisait face. « Je me souviens de ces jours comme si c’était hier. C’est bizarre parce que c’est une cicatrice très profondément enracinée. J’ai subi la honte corporelle dès l’âge de 12 ans. Je venais d’atteindre la puberté et de grandir. Vous êtes frappé par ces commentaires étranges. Et les gens font des commentaires sur votre corps et disent : « Oh mon Dieu, pourquoi tes fesses sont-elles si grosses ? » Et je me dis ‘Qu’est-ce que tu veux dire ?’ Vous pensez que vous allez bien et soudain, vous avez des gens au hasard qui disent des choses sur vous et vous commencez à croire ce qu’ils disent. Donc je pense que c’est une cicatrice profondément enracinée parce que vous la portez depuis tant d’années. Il faut beaucoup de force intérieure pour se dire que ce qu’ils disent n’a pas d’importance. Ce que vous pensez de vous-même est le plus important. Et c’est quelque chose que je me dis tous les jours », a-t-elle déclaré à Bollywood Bubble.

Pour les non avertis, Ileana D’Cruz était en couple avec le photographe australien Andrew Kneebone mais ils ont rompu en 2019