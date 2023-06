Ileana D’Cruz, enceinte, partage une adorable photo alors qu’elle satisfait ses envies de grossesse

Les sculptures de grossesse sont un bonheur, seules celles qui ont traversé cette phase comprendront certainement, et actuellement notre diva de Bollywood Ileana D’Cruz qui profite de sa phase de grossesse vient de partager qu’elle aussi a des envies de grossesse et c’est de la crème glacée. L’actrice de Barfi a repris ses histoires sur Instagram et a publié une photo de manger une glace au chocolat et de parler des envies. Eh bien, avoir des envies de grossesse est extrêmement normal et chaque femme doit profiter pleinement de cette belle phase. Ileana a même fait une AMA rapide sur son Instagram où elle a parlé de son envie de nourriture la plus étrange qu’elle a eue pendant sa grossesse et c’est une mini-carotte. Oui, assez bizarre et mignon na. L’actrice a même qualifié toute son expérience de grossesse d’humiliante.

L’annonce de la grossesse d’Ileana a attiré beaucoup d’attention en raison de l’annonce par la diva d’avoir une baie hors mariage et qui est considérée comme une étape courageuse et audacieuse même maintenant. Alors que l’actrice a fait face à beaucoup de jugements et d’interrogations sur qui est le père du bébé.

Il y a quelques semaines à peine, le message d’Ileana pour son petit ami qui est toujours secret devant le monde a attiré beaucoup de regards, où elle l’appelait son pilier et les internautes se demandaient si le frère de Katrina Kaif, Sébastien Laurent Michel, car il y a eu beaucoup de spéculations sur elle sortir avec le frère de l’actrice et a même été vu en vacances avec lui. Dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, le cinéaste a fait cette révélation qu’Ileana était en couple avec le frère de Katrina alors que l’actrice de Tiger 3 avait fait son apparition dans l’émission et qu’elle avait choisi de garder sa mère sur le même. Le message d’Ileana pour son petit ami viral humide s’elle avait partagé l’image floue.

Les messages de grossesse d’Ileana sont extrêmement attachants et cela montre seulement que l’actrice aime cette phase et est prête à embrasser la maternité et nous avons vraiment hâte d’avoir un aperçu du petit.