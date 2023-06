Ileana D’Cruz enceinte fiancée ? L’actrice et son petit ami, selon la rumeur, Sebastian ont été aperçus portant des bagues assorties

L’une des grandes nouvelles surprises de Bollywood en 2023 a été la grossesse d’Ileana D’Cruz. Elle a annoncé en avril 2023 qu’elle attendait son premier enfant. Ileana n’est plus au cinéma depuis un moment. Les internautes ont été surpris car elle n’est pas mariée et garde également sa vie privée très surveillée. Ileana D’Cruz a maintenant partagé des photos de sa petite lune. Il semble que les deux se soient rendus à une destination balnéaire pour ces vacances spéciales. Ileana D’Cruz a partagé quelques photos sur ses histoires Insta. L’un d’eux a retenu l’attention de tout le monde et comment.

ILEANA D’CRUZ EST-ELLE ENGAGÉE AVEC SEBASTIAN ?

Ileana D’Cruz a partagé une photo où elle a dit que son idée de romance ne laissait pas son petit ami manger en paix. La rumeur veut qu’elle soit en couple avec Sébastien Laurent Michel. Il travaille maintenant en Inde. Les rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple ont fait le tour du moment où Ileana D’Cruz a été vue lors des célébrations de l’anniversaire de Katrina Kaif aux Maldives. Un groupe d’amis proches s’y était rendu pour le voyage. Ensuite, on a dit que Sébastien et Ileana étaient en couple. L’actrice a également dévoilé son baby bump sur une photo.

La mère de l’actrice est ravie d’accueillir son petit-fils, comme en témoigne le commentaire sur le post d’Ileana D’Cruz. Elle a longtemps été en couple avec le photographe australien Andrew Kneebone. Ils sont restés ensemble pendant près d’une décennie. Personne ne sait ce qui a causé la scission entre les deux. Elle l’avait également appelé son mari dans l’un des messages. Beaucoup se demandaient s’ils s’étaient mariés et séparés. Après cela, elle est restée célibataire pendant près de cinq à six ans.

Ileana D’Cruz guide sa vie privée avec zèle. Elle a dit qu’une fois que les gens commencent à discuter de choses privées dans la presse, l’intrusion ne cesse de croître. L’actrice a toujours gardé le silence. En fait, Andrew Kneebone et sa liaison étaient également assez discrets.