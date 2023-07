Ileana D’Cruz donne des attentes contre la réalité sur la grossesse et c’est trop mignon

Iléana D’Cruz est très enceinte en ce moment. L’actrice a partagé des mises à jour sur la grossesse de temps en temps. Cependant, l’actrice de Mubarakan a gardé le silence sur le nom de son partenaire. C’était il y a quelques semaines, Ileana a partagé l’heureuse nouvelle de sa vie. Et depuis lors, de temps en temps, la beauté de Rustom partage des mises à jour sur sa grossesse. Tout récemment, Ileana D’Cruz a donné des attentes vs la réalité de la grossesse. Et c’est trop mignon pour les mots.

Les attentes d’Ileana D’Cruz vs la réalité de la grossesse

Ileana D’Cruz a envoyé une onde de choc dans l’industrie lorsqu’elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Et maintenant, ses jolies mises à jour sont ce que les fans attendent avec impatience de nos jours. Ileana a ouvert un compte sur les fils de discussion et partage parfois des détails de sa vie. Et il y a quelques heures à peine, Ileana a partagé qu’elle pensait avoir une grossesse gracieuse, mais ce n’est pas le cas. Ileana est elle-même une grosse gaffe, partage qu’elle a une sorte de grossesse roly poly ball dans laquelle son partenaire doit l’aider à se mettre au lit. N’est-ce pas mignon ? Découvrez son message sur les discussions ici:

Posté par @ileana_official Afficher sur les discussions

Ileana avait toujours gardé sa vie personnelle privée et alors qu’elle partageait la photo de son homme, l’actrice n’a pas révélé son identité en soi. La beauté de Big Bull a partagé quelques clichés au format collage de son rendez-vous amoureux. Les images sont instantanément devenues virales sur Internet. Selon certaines rumeurs, Ileana sortirait avec le frère de Katrina Kaif, Sebastian Laurent Michel. Cependant, ni l’un ni l’autre n’ont confirmé quoi que ce soit sur l’état de leur relation.

Ileana D’Cruz parle de sa prise de poids pendant la grossesse

Ileana a fait une session Ask me Anything une fois et on lui a posé des questions sur la prise de poids pendant la grossesse dans la boîte de discussion. L’actrice a avoué que la question la déclencherait beaucoup au départ, car les gens commenteraient sans vergogne la prise de poids. Ileana partage que les médecins contribuent également au maintien du poids pendant la grossesse et le surveillent en permanence. L’actrice partage qu’au fil du temps, elle a réussi à accepter les changements physiques et à aimer ça aussi. Elle a décrit son parcours de grossesse comme miraculeux et humiliant.

Ileana dit aux futures mamans de ne pas s’inquiéter du poids idéal et de la prise de poids pendant la grossesse et de faire ce qu’elles pensent être juste et tout ce qui les rend heureuses.