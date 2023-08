Ileana D’cruz célèbre ‘1 semaine d’être maman’; partage une adorable photo de bébé Koi

Actrice de raid Iléana D’Cruz est la dernière à rejoindre le club de la maternité. L’actrice a accouché d’un petit garçon le 1er août 2023. C’est au bout de quelques jours qu’elle a annoncé l’arrivée de son bébé. Elle a partagé une photo du bébé et a également annoncé le nom. Ileana et son partenaire ont nommé leur petit munchkin Koa Phoenix Dolan. Comme une nouvelle maman excitée, Ileana D’cruz partage maintenant de jolies et adorables photos de la prunelle de ses yeux sur les réseaux sociaux.

Ileana D’cruz laisse tomber une autre photo de son bébé

Mercredi matin, Ileana a partagé une énième photo de son petit. Reprenant ses histoires Insta, Ileana a partagé une image monochrome dans laquelle on peut la voir tenant les doigts de Koi. Ces moments sont extrêmement spéciaux et l’actrice semble capturer tous les doux moments en images. Dans la légende, elle a écrit : « 1 semaine à être ta maman ». C’est gentil! Plus tôt, alors qu’elle annonçait l’arrivée de son bébé, elle écrivait : « Aucun mot ne pourrait expliquer à quel point nous sommes heureux d’accueillir notre garçon chéri dans le monde. Le cœur est plein à craquer »

Découvrez la photo partagée par Ileana D’cruz ci-dessous:

Ileana D’Cruz a défrayé la chronique en annonçant sa grossesse il y a quelques mois. Tout le monde se demandait qui était le père de son bébé. Le mystère a été résolu lorsqu’elle a partagé des photos de son partenaire lors de leur rendez-vous amoureux. Dans un post précédent, elle a partagé un post d’appréciation pour son partenaire. Elle a écrit : « Et les jours où j’oublie d’être gentille avec moi-même, cet homme adorable a été mon rocher. Il m’a tenue quand il a senti que je commençais à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou offre juste un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile. On dit que le nom de son homme mystérieux est Michael Dolan.

Ileana D’cruz est connue pour des films comme Main Tera Hero, Barfi, Rustom, Badshaho, Mubarakan et plus encore. Elle semble maintenant avoir pris une pause dans sa carrière d’actrice puisqu’elle vient d’embrasser la maternité. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.