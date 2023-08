L’actrice Ileana D’Cruz a écrit une note sincère sur la naissance de son fils Koa Phoenix Dolan.

L’actrice Ileana D’Cruz adore être mère et son dernier message sur les réseaux sociaux en est la preuve puisqu’elle a partagé un aperçu avec son fils Koa Phoenix Dolan célébrant « une semaine » d’être sa « maman ».

Ileana est allée sur Instagram, où elle a posté une photo en noir et blanc avec son fils. Dans l’image, on voit Koa tenant le doigt d’Ileana alors qu’elle tient sa main. Elle a légendé l’image: « 1 semaine à être ta maman. » Koa est né le 1er août. Son nom signifie vaillant et guerrier.

Plus tôt cette semaine, Ileana s’est rendue sur Instagram pour annoncer la naissance de son fils. L’annonce disait : »Présentation de Koa Phoenix Dola. Né le 1er août 2023. Aucun mot ne pourrait expliquer à quel point nous sommes heureux d’accueillir notre garçon chéri dans le monde. Les cœurs au-delà du plein. »

Voici la photo

C’était en avril quand Ileana a annoncé sa grossesse et a récemment publié des photos de son partenaire sur les réseaux sociaux. Ileana a été très secrète sur sa vie personnelle mais a finalement révélé son homme mystérieux sur les réseaux sociaux. Sur le front des acteurs, Ileana a été vue dans le clip du rappeur Badshah « Sab Gazab ».

Selon les détails du registre de mariage consultés par DNA, Ileana s’est mariée avec Michael Dolan le 13 mai de cette année, quatre semaines avant qu’Ileana n’annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux. Le lieu du mariage et d’autres détails sont cependant inconnus. Fait intéressant, à cette époque, Ileana a partagé une photo d’elle dans une robe de mariée blanche devant un lieu décoré.

Au cinéma, elle était dans The Big Bull, avec Abhishek Bachchan. Elle sera ensuite vue dans Unfair and Lovely avec Randeep Hooda.