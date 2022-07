Ileana D’Cruz affiche ses courbes sexy en bikini imprimé, une photo à couper le souffle devient virale

Ce n’est un secret pour personne que l’actrice diva de Bollywood Ileana D’Cruz est un bébé aquatique. Son Instagram est inondé d’images et de vidéos de la célébrité s’amusant sur diverses plages à travers le monde.

L’actrice a récemment célébré l’anniversaire de Katrina Kaif aux Maldives, et elle a mis en ligne un selfie d’elle portant un bikini imprimé.





Ileana D’Cruz a souhaité à Katrina Kaif un joyeux anniversaire à l’occasion de son 39e anniversaire en publiant un selfie de groupe de leur voyage aux Maldives. Cependant, l’image susmentionnée a conduit à des rumeurs selon lesquelles l’actrice de Rustom sortirait avec Sebastian Laurent Michel, le frère de Katrina.





Selon Bollywoodlife.com, Ileana et Sebastian se fréquenteraient depuis environ six mois. Les deux se retrouvent fréquemment dans l’ancienne maison de Katrina à Bandra, l’appartement d’Ileana dans le quartier de la banlieue, ainsi qu’à Londres. Sur Instagram, Ileana et Sebastian ont des abonnés communs. Sebastian, qui réside à Londres, serait mannequin de profession. Lorsque Katrina a épousé Vicky Kaushal, il a été vu au Rajasthan et à Mumbai.

Ileana était accompagnée sur la photo de Katrina, qui fêtait son anniversaire, Vicky, Mini Mathur, Isabelle Kaif, Sebastian et Anand Tiwari. Les gens ont commencé à spéculer sur la relation entre Ileana et Sebastian alors qu’ils commençaient à se demander comment et quand Katrina et Ileana sont devenues de si bonnes amies.

Ileana avait auparavant une relation amoureuse avec le photographe australien Andrew Kneebone. Elle avait l’habitude d’exprimer librement son amour pour lui et d’échanger une tonne d’images douillettes avec lui. Ileana semblait être dans un esprit agréable, et les deux avaient l’air formidables ensemble. Mais les choses entre eux ont commencé à mal tourner, alors ils ont pris la décision de se séparer.