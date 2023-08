Ileana D’Cruz accouche d’un petit garçon; partage l’image la plus adorable révélant le nom

Raid actrice Ileana D’cruz est maintenant une mère. Il y a quelques mois, elle annonçait sa grossesse en partageant une photo sur les réseaux sociaux. C’est devenu une grande nouvelle car il y a un mystère autour de qui est son partenaire. Eh bien, ce soir, Ileana D’cruz s’est rendue sur son compte de réseau social pour annoncer qu’elle avait accueilli son bébé dans ce monde. L’actrice est aujourd’hui l’heureuse maman d’un petit garçon. Elle a partagé la photo la plus douce qui fera fondre vos cœurs et a même révélé le nom.

Ileana D’cruz est maintenant maman

Sur Instagram, Ileana D’cruz a partagé la photo de son fils nouveau-né et a révélé son prénom. Le petit s’appelle Koa Phoenix Dolan. Le petit munchkin est heureux de dormir et c’est certainement la photo la plus douce sur Internet aujourd’hui. Alors qu’elle partageait la photo, Ileana D’cruz a écrit : « Aucun mot ne peut expliquer à quel point nous sommes heureux d’accueillir notre garçon chéri dans le monde. Des cœurs plus que pleins. » Le bébé est né le 1er août 2023 et c’est au bout de cinq jours que l’actrice a fait l’annonce de son arrivée.

Jetez un œil à Koa Phoenix Dolan ci-dessous :

Contrairement à de nombreuses autres célébrités, Ileana D’cruz n’a pas protégé le visage de son bébé des réseaux sociaux. Des divas comme Alia Bhatt, Bipasha Basu et bien d’autres ont gardé leurs petits à l’abri des regards des médias et n’ont pas encore révélé leur visage. Mais Ileana D’cruz a choisi une voie différente et voici la photo la plus douce de tous les temps. Toutes nos félicitations à Ileana D’cruz et son partenaire.

En parlant de son homme mystérieux, il se murmurait que son partenaire n’était autre que le frère de Katrina Kaif, Sebastian Laurent Michel. Les rumeurs ont commencé après qu’Ileana D’cruz ait participé aux célébrations d’anniversaire de Katrina Kaif qui n’avaient que ses proches. Dans l’une des dernières photos, Ileana D’cruz a partagé un aperçu de son petit ami. Cependant, elle n’a pas complètement révélé l’identité du père de son enfant.

Restez à l’écoute de BollywoodLife, pour plus de mises à jour.