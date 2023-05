Ileana D’Cruz a l’air ravie d’afficher sa bosse de bébé, les internautes disent « oh, belle future maman »

L’actrice Ileana D’Cruz profite de son voyage vers la maternité et s’assure de capturer chaque petit souvenir lié à son voyage. Le vendredi 12 mai, Ileana a partagé un post de carrousel où elle affiche fièrement son baby bump.

Sur la première photo, Ileana pose avec excitation. Sur la deuxième photo, Ileana regarde le baby bump avec amour. Sur la troisième photo, l’actrice regarde la caméra avec le sentiment d’embrasser le voyage spécial avec son petit. Ileana a partagé les photos sur son Instagram et les a sous-titrées, « Bump alert ».

Voici le poste





Dès qu’Ileana a partagé les photos, plusieurs internautes ont réagi à la publication avec amour. Athiya Shetty et Sophie Choudry ont laissé tomber des emoji cœur dans la section des commentaires. Anya Singh a écrit : « Qui est cette maman sexy. » Shibani Akhtar a écrit : « Je t’aime fille si heureuse pour toi. » Un internaute a écrit : « Que Dieu vous bénisse, vous et votre enfant ». Un autre internaute a écrit : « Belle bosse ». Maria Goretti a écrit : « Oh, belle « future maman ».

La semaine dernière, Ileana a expliqué qu’elle avait du mal à dormir paisiblement. Ileana a partagé son selfie sur les histoires Instagram et a partagé son expérience de la privation de sommeil. Ileana avait l’air adorable dans son look sans maquillage, et l’éclat de la grossesse est clairement visible sur D’Cruz. Ileana a partagé la photo et a écrit : « Quand tu veux dormir mais que Baby Nugget décide d’organiser une soirée dansante dans ton ventre. » Dès le début, Ileana a été extrêmement discrète sur sa vie personnelle. Plus tôt, plusieurs rapports suggéraient qu’Ileana sortait avec le frère de Katrina Kaif, Sebastian Laurent Michel. Les rumeurs de relation du duo ont fait surface après que les deux ont été aperçus en vacances avec Vicky Kaushal et Katrina Kaif aux Maldives.