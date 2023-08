Ileana D’Cruz a la chance d’avoir un petit garçon, partage une photo de Koa Phoenix Dolan avec une note sincère: « Aucun mot ne pourrait expliquer »

L’actrice Ileana D’Cruz a la chance d’avoir un petit garçon et elle a même partagé une photo de son petit avec un message émouvant.

L’actrice Ileana D’Cruz a la chance d’avoir un beau petit garçon, et elle a présenté son petit sur les réseaux sociaux avec une note sincère. Ileana a donné naissance à un petit garçon le 1er août (mardi) et a partagé la nouvelle de son garçon avec sa famille sur les réseaux sociaux le samedi 5 août.

Partageant la photo du bébé, Ileana a même révélé le nom de son enfant, Koa Phoenix Dolan, et partagé ses sentiments sur son nouveau voyage. Ileana a écrit: « Aucun mot ne pourrait expliquer à quel point nous sommes heureux d’accueillir notre garçon chéri dans le monde. Les cœurs sont plus que pleins. »

Voici la photo





Dès que l’actrice a partagé la nouvelle, son message est devenu viral en un rien de temps et a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses amis, co-stars et fans. Athiya Shetty a laissé tomber un emoji de coeur. La co-vedette de Main Tera Hero d’Ileana, Nargis Fakri, a commenté : « Omg félicitations. » Elle a laissé un autre commentaire, « Leo boy. » Sophie Choudhary a commenté : « Omg félicitations Ileana ! Tellement heureuse pour vous les gars. Que Dieu bénisse votre petit garçon. »

Contrairement à Anushka Sharma, Alia Bhatt et Priyanka Chopra Jones, Ileana a dévoilé le visage de son bébé sur les réseaux sociaux, quelques jours après l’accouchement. Ce geste a également impressionné quelques internautes. Un fan a écrit : « Félicitations, vous êtes la première à lui montrer une photo de bébé nouveau-né, que Dieu vous bénisse tous les deux. » Un autre fan a écrit : « Félicitations ». Un internaute a écrit : « Omg, il est si gentil… Que Dieu le bénisse… Beaucoup d’amour. » Un internaute a écrit : « Awwww cutee Bhtttt Bhttt Mubarak ho Apko Allah le bénisse. » Un autre internaute a écrit : « Sincères félicitations et bénédictions de santé à vous deux @ileana_official. »

En avril, Ileana a fait une grande annonce de sa grossesse. Ileana est allée sur Insta et a laissé tomber quelques photos qu’elle a sous-titrées, « Bientôt disponible. J’ai hâte de te rencontrer ma petite chérie. » Pendant ce temps, sur le front du travail, Ileana a été vue pour la dernière fois dans The Big Bull, avec Abhishek Bachchan. Le film a été réalisé par le cinéaste Kookie Gulati et il a été produit par Ajay Devgn. Elle sera ensuite vue dans Unfair And Lovely avec Randeep Hooda.