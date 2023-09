Île privée surnommée « paradis des pêcheurs » avec 3 maisons et de superbes plages à vendre – mais elle est accompagnée d’un avertissement

Une île isolée surnommée le paradis des pêcheurs est à vendre – mais elle s’accompagne d’un avertissement pour ses nouveaux propriétaires.

L’île Sweers, au nord du golfe de Carpentarie, dans le Queensland, est proposée à 3,95 millions de dollars et comprend une entreprise touristique et un complexe touristique en plein essor.

Sweers Island est sur le marché pour 3,95 millions de dollars Crédit : australianislands.com.au

Il comprend un bar, deux pistes d’atterrissage et une entreprise de pêche en plein essor Crédit : australianislands.com.au

Cette étendue de terre de 8 km de long sur 2 km de large est le paradis des pêcheurs. Crédit : australianislands.com.au

Cette étendue de terre de 8 km de long sur 2 km de large est considérée comme une utopie pour les pêcheurs passionnés et sa station de pêche fait partie de l’accord.

Il y a deux maisons pour la direction et le personnel ainsi que des cabines et des bateaux de location pour les visiteurs, deux pistes d’atterrissage et un hangar.

Il dispose d’un bar, d’une salle à manger ouverte et de kilomètres de plages pour se détendre.

La température descend rarement en dessous de 24 °C, même en hiver, et peut atteindre 35 °C en décembre.

L’île est cependant complètement hors réseau et fonctionne grâce à des services solaires et au gaz.

Les poubelles sont prises en charge par une barge qui passe régulièrement et approvisionne également l’île en marchandises en provenance du continent.

L’agent immobilier Richard Vanhoff de Private Island Online a déclaré que la meilleure chose à propos de l’île était la taille des poissons dans le récif.

Il a déclaré: « Ils ont certaines des plus grosses truites corail d’Australie, qui, je pense, sont le poisson trophée pour la plupart des pêcheurs – celles qu’ils rattrapent là-bas sont tout simplement énormes. »

Cependant, un avertissement est adressé aux nouveaux propriétaires car des requins ont été aperçus dans les eaux autour de l’île et même un crocodile.

Mais on pense que les requins sont bien nourris grâce à l’abondance de poissons à proximité de cet endroit éloigné.

Les 30 hectares sont à vendre depuis mai de l’année dernière et leur prix a été réduit après que les propriétaires Tex et Lyn Battle ont décidé de vendre.

La propriété fonctionne bien comme entreprise pendant cinq mois de l’année, générant suffisamment de revenus pour compenser les mois d’hiver plus calmes.

Les propriétaires du complexe géreront l’île de 1 100 hectares en tant que gardiens.

L’île propose un bail perpétuel aux opérateurs touristiques avec des dépenses minimales et aucun tarif à payer.

Richard prévient qu’il peut y avoir des coûts cachés lorsqu’on investit dans sa propre île privée.

Les îles en pleine propriété entraînent des frais au tarif du conseil même si elles n’ont pas accès aux services du conseil.

Cependant, la plupart des îles sont vendues sous forme de baux, ce qui signifie que le propriétaire peut conserver les terres pendant 25 à 75 ans.

Cela signifie que les coûts de location peuvent se chiffrer en milliers

Il a déclaré au Australia Daily Mail : « Même si vous achetez le terrain, vous devez quand même débourser pour un loyer chaque année. Ce n’est pas une bonne affaire, mais la plupart des propriétaires d’îles atténuent ces coûts en louant la propriété. »

Une autre île voisine est également sur le marché et vous coûtera moins cher que le prix d’une maison.

Temple Island, située à 3 km du parc national de Cape Palmerston, sur la côte centrale du Queensland, s’étend sur 123 acres de terrain.

Il possède sa propre piste d’atterrissage privée de 1 100 m, une maison de quatre chambres sur le point culminant de l’île, un nouveau tracteur, un buggy tout-terrain, un Range Rover et un quad.

La maison de quatre chambres sur l’île comprend trois chambres à l’étage, une chambre avec lits superposés au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle de bains, un salon, une grande véranda et une installation entièrement solaire et batterie.

L’île est en vente pour 1,75 million de dollars après son retour récent sur le marché.

L’île regorge de kilomètres de plages pour se détendre Crédit : australianislands.com.au