Île de la Tentation : Nia Sharma participera-t-elle à l’émission en tant que candidate wild card ? [Exclusive]

Série de télé-réalité américaine sur les rencontres Île de la Tentation a un énorme fan qui le suit. L’Inde va bientôt recevoir son adaptation de la télé-réalité américaine. Oui, Île de la Tentation Inde saison 1 tout est prêt à commencer bientôt. Ce sera pour la première fois en Inde que des couples testeront leur relation en séjournant avec des célibataires sexy dans le cadre enchanteur d’un paradis tropical appelé Temptation Island. Cela va être une montre intéressante pour tous les jeunes.

Les candidats devront rompre leurs liens et explorer de nouvelles romances tout en se séparant volontairement et en s’immergeant dans un environnement plein de charme. Les concurrents resteront avec des célibataires sexy et devront contrôler leurs sentiments, leurs désirs et affronter les tentations.

Nia Sharma va-t-elle entrer sur l’Île de la Tentation ?

Eh bien, nous avons un reportage exclusif sur une star de la télévision populaire qui rejoint l’émission. Oui, la diva la plus en vogue de la télévision, Nia Sharma, participera à l’émission en tant que candidate. Elle sera principalement une candidate wild card dans l’émission. Eh bien, cela va être la plus grande histoire de l’actualité du divertissement.

Selon les rapports de TellyChakkar, le couple d’influenceurs Unnati Malharkar et Manav Chhabra ont été approchés pour l’émission. Ils sont en pourparlers avec les créateurs et signeront bientôt le spectacle.

Qui accueillera Temptation Island India ?

En parlant de l’hôte de Île de la Tentation Inde, il semblerait que Mouni Roy animerait l’émission. Karan Kundrra aurait également été approché pour animer l’émission. Quelques rapports ont également affirmé que le finaliste de Bigg Boss OTT 2, Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, se verrait également proposer d’héberger Temptation Island India.

On dit également que la star de Bollywood Kangana Ranaut serait également approchée pour animer la version indienne de Île de la Tentation. Kangana Ranaut avait hébergé Verrouiller saison 1. Elle s’est avérée être une animatrice incroyable et a impressionné le public. Il serait donc intéressant de la voir comme hôte de L’Île de la Tentation. L’émission devrait bientôt commencer et sera diffusée sur JioCinema.