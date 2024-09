Île de Kronløb / Vilhelm Lauritzen Architectes + Cobe

© Sjavit Maestro

+ 15

© Astrid Maria Rasmussen

Description textuelle fournie par les architectes. L’île de Kronløb est une île nouvellement construite située dans le quartier récemment développé de Copenhague, Nordhavn. Le cabinet danois Vilhelm Lauritzen Architects a dirigé une équipe composée de COBE, Sted et Rambøll pour la conception d’une toute nouvelle île dans le port de Copenhague. Utilisant les connexions de ponts à la fois vers Århusgadekvarteret et Sundmolen, l’île de Kronløb sert de tremplin et de porte d’entrée important vers le quartier de la ville, qui sera densifié et relié par plusieurs nouveaux espaces publics urbains et portuaires.

© Astrid Maria Rasmussen

Plan du site

L’île de Kronløb s’inspire du site du patrimoine mondial de l’UNESCO, Stevns Klint (les falaises de craie emblématiques du Danemark), qui fait référence aux sédiments géologiques datant d’il y a des millions d’années à travers son expression monolithique. L’île de Kronløb est conçue pour être un bloc distinctif, léger et revêtu de briques, s’élevant du port de Copenhague. L’île est ancrée par un parking de trois étages, situé directement sous la surface de l’eau. Une fois votre voiture garée, vous montez à l’étage et vous vous retrouvez sur l’île sans voiture au niveau direct de l’eau.

© Sjavit Maestro

Isométrique

© Sjavit Maestro

Le projet met l’accent sur le caractère de la zone en tant que quartier sur l’eau et agit comme un paysage de connexion et un espace de respiration vert local dans la ville densément construite. Les paysages diversifiés comprennent une variété d’espaces qui offrent des opportunités pour différentes activités. Face à la ville, l’île se penche vers un paysage côtier parsemé de plantes qui poussent naturellement le long de la côte danoise, créant une retraite parfaite semblable à une plage. Face à l’eau, un paysage rocheux surélevé apparaît, créant un large espace surplombant l’océan.

© Sjavit Maestro

Depuis les balcons des appartements de l’île de Kronløb et les espaces extérieurs entourant le port, on peut admirer une vue imprenable sur l’Øresund et les canaux environnants. Pour souligner cette expérience, chaque maison offre une vue directe et ininterrompue sur l’eau. Les appartements varient en taille et en expression pour permettre un mélange diversifié de résidents. Les lignes horizontales, les vides et les découpes de la façade soulignent le récit monolithique du site et permettent d’intégrer des balcons encastrés dans le rythme et l’expression stratifiée du bâtiment. La nouvelle île peut être décrite comme un monolithe avec une matérialité cohérente qui donne à l’île sa propre identité, tout en créant une synergie avec les bâtiments des quartiers adjacents.