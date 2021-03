Ilana a ajouté plus tard, « Le processus de naissance est tellement traumatisant et douloureux, et pourtant c’est la chose la plus miraculeuse, surréaliste et réelle. »

« Je n’ai pas peur de poser un milliard de questions », a déclaré le New Yorker EW. «Il y a certaines tendances dans la société de ce à quoi devrait ressembler la grossesse – les shoulda coulda wouldas qui sont mis sur les femmes tout le temps mais qui sont tellement amplifiés pendant la grossesse. Je recherche spécifiquement l’expérience la plus saine et la plus accueillante sur le plan spirituel.

