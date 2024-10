Il ya (encore) plus de libéraux à la CAQ qu’au PLQ

C’est un fait historique : les électeurs québécois n’ont pas tendance à mettre tous leurs œufs dans le même panier sur le plan politique, même si certains d’entre eux n’hésitent pas à « aligner » leurs couleurs aux deux paliers de gouvernement. Par exemple, dans les années 70 et 80, ils élisaient à la fois René Lévesque à Québec et Pierre Elliott Trudeau à Ottawa.

Le plus récent sondage de la maison Léger confirme cette vieille habitude. Cette enquête est d’autant plus intéressante qu’elle contient les intentions de vote aux niveaux fédéral et provincial avec un échantillon substantiel de 1 041 répondants, ce qui permet d’observer les tendances « croisées » du vote fédéral et provincial des Québécois. Et c’est fascinant.

Votez au Québec selon l’allégeance au niveau fédéral

Commençons par les intentions de vote au provincial selon les appuis aux partis fédéraux.

Les électeurs du Parti libéral du Canada (PLC) votent presque également pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), qui obtient la faveur de 41 % d’entre eux, et le Parti libéral du Québec (PLQ), 37 %. Il est ainsi possible qu’il y ait plus de libéraux à la CAQ qu’au PLQ !

De plus, bien que nous n’ayons pas de découpages plus fins de ces données, il ne s’agit pas d’une hypothèse controversée de présumer qu’il peut y avoir un important clivage linguistique dans cet échantillon : les libéraux récoltent l ‘appui de 23 % des électeurs francophones au Québec, en plus de celui de 40 % des minorités linguistiques.

Cela signifierait donc que la plupart des électeurs francophones du PLC au Québec appuient la CAQ de François Legault au niveau provincial. De quoi alimenter les stratégies de la Chambre des communes maintenant que le PLC est privé du soutien garanti des néo-démocrates.

Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada (PCC) tirent, eux, leur plus grande part d’appuis chez les électeurs du Parti conservateur du Québec dirigé par Éric Duhaime, à 45 %.

Une donnée qui pourrait étonner quelques lecteurs : 25 % des électeurs conservateurs au fédéral appuient présentement le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon. Électeurs souverainistes de droite ? Vote de protestation contre les tendances centralisatrices du PLC ? Peu importe les raisons, cette proportion n’est pas négligeable.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la plupart des électeurs bloquistes ont des affinités avec les souverainistes de l’Assemblée nationale. Parmi ceux et celles qui se disent prêts à voter pour les troupes d’Yves-François Blanchet, 66 % appuieraient le PQ si des élections avaient lieu cet automne au Québec.

À noter dans ce tableau : le quart des électeurs du Bloc (24 %) votaient pour la formation de François Legault au provincial — un ticket nationaliste-mais-pas-nécessairement-souverainiste non négligeable. Il s’agit en effet d’une base importante des soutiens au Bloc, car, toujours selon ces données récentes de Léger, un quart des électeurs qui appuient actuellement le Bloc affirme ne pas être favorable à l’indépendance du Québec (une proportion équivalente au réservoir d’électeurs péquistes).

Parmi les électeurs néo-démocrates au Québec (petit échantillon), la moitié (48 %) se tourne vers Québec solidaire au niveau provincial. Loin derrière auprès de cet électorat « fédéraliste de gauche » se trouvent le PLQ (18 %) et la CAQ (12 %).

Votez au fédéral selon l’allégeance au niveau provincial

Ce n’est pas un secret que l’électorat caquiste provient de divers quadrants de la politique québécoise. Aucun autre parti de l’ère postréférendaire n’avait, avant la CAQ en 2018 et 2022, remporté des majorités de circonscriptions dans des régions souvent aux tendances électorales opposées, telles que la Montérégie et l’Outaouais, ou la Capitale-Nationale et l ‘Estrie.

Bien que la CAQ ait pris quelques coups dans l’opinion publique dans la dernière année, cette caractéristique propre à la formation demeure : 44 % des caquistes appuient le PLC, alors que 30 % se tournent plutôt vers le Bloc québécois.

Probablement une conséquence directe de la présence du PCQ d’Éric Duhaime dans le paysage politique québécois, seulement 14 % des électeurs caquistes affirment appuyer Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada. On se rappellera que lors de l’élection fédérale de 2021, François Legault avait laissé entendre, à mots à peine couverts, que le PCC pourrait être une bonne option pour les électeurs québécois. Les temps (et le chef du PCC) ont assurément changé depuis.

Pour ce qui est des électeurs des autres partis de la joute provinciale, les données de Léger nous portent à croire que les couleurs qui se ressemblent s’assemblent. En effet, des proportions identiques d’électeurs du PQ et du PLQ appuient, respectivement, le Bloc québécois et le PLC au niveau fédéral.

Chez les électeurs de Québec solidaire, la formation fédérale préférée est, et de loin, le Nouveau Parti démocratique (45 %). Le Bloc (17 %) et le PLC (15 %) sont loin derrière auprès de cette tranche de l’électorat québécois.

Finalement, l’alignement des appuis fédéraux-provinciaux le plus prononcé de tous est le 74 % des électeurs du PCQ qui se disent partisans du Parti conservateur fédéral.

Même si aucune relation directe ne lie le PCQ et le PCC au Québec, il est clair, selon les données, que ces deux partis partagent un réservoir d’électeurs important. Les dynamiques entre les deux formations seront mises à l’épreuve avec des examens fédéraux et provinciaux prévus d’ici 2026. Le PCC détient une avance de 15 à 20 points sur le PLC depuis près d’un an déjà, il est donc fort probable que le prochain gouvernement à Ottawa soit de teinte bleu foncé. Est-ce que cette probable victoire du PCC sur la scène fédérale aura des effets sur les chiffres au Québec ? Les deux prochaines années s’annoncent fort intéressantes.