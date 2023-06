L’excellence agricole et le talent local seront à nouveau au rendez-vous cet automne.

La foire de Salmon Arm, présentant des expositions et des présentations de tout, des fruits et légumes au bétail, aura lieu au parc des expositions de Salmon Arm du 8 au 10 septembre 2023.

La foire a une longue histoire de donner aux exposants «un sentiment de fierté dans la reconnaissance des fruits de leur investissement, ainsi qu’un lien avec la communauté qui les apprécie et les encourage», lit-on dans un communiqué de presse de Salmon Arm Fair.

Les exposants 4-H et classe ouverte de la région de Shuswap peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant à salmonarmfair.ca, sous l’onglet Info exposants. Les règles et règlements, ainsi que les normes des juges et les catalogues de prix, peuvent également être trouvés ici.

Plus de 1 000 classes de compétition dans 32 départements sont exposées à la foire, avec une variété de bétail, des spectacles équestres et d’autres démonstrations, des concours d’arts agricoles, de jardin et de maison, et d’autres opportunités de compétition.

West Coast Amusements divertira à la foire, ainsi que d’autres jeux et activités, et le Quality Farms Hatch-A-Chick Center, la zone d’éducation à l’agriculture urbaine de Buckerfield et la présentation de Canadian Tire sur les joutes à contact complet seront de retour.

La nouveauté cette année sera la présentation de Canine Stars et Little Queens Reptile Show par Canoe Forest Products.

La musique live, y compris Shuswap Pipes and Drums, un artiste hommage à Elvis, le groupe de reprises d’Okanagan The Young’uns et les rockers country The Dirt Kings, ainsi que des divertissements supplémentaires comme des appels de porc, des chants de coq et des concours de questions musicales, occuperont la scène. Les aires de restauration et The Hub avec Ricochet Brewing, Northyards Cider et Sunnybrae Winery satisferont les envies de nourriture et de boisson.

Le spectacle de remise de prix pour les jeunes de Project Grow aura lieu vendredi soir, avec plus de 60 participants âgés de 9 à 12 ans montrant leurs potagers, élevés avec l’aide de Shuswap Food Action Society et Grow and Change Horticultural Services.

Le défilé, présenté par Fix Auto, verra des chars décorés sur le thème des « arrière-cours et des basses-cours » serpentant dans le centre-ville de Salmon Arm le samedi matin (9 septembre).

« Notre objectif est d’offrir une variété d’expériences sécuritaires, agréables et éducatives pour aider à créer des souvenirs inoubliables pour des milliers d’exposants et des milliers de fans de la foire », a déclaré le directeur général de la foire, Jim McEwan. « Il y a vraiment quelque chose pour chacun. »

«Nous savons que de nombreuses personnes ont des difficultés financières et proposons deux initiatives pour les aider: 5 $ les vendredis jusqu’à 17 heures pour n’importe quel billet; et la journée de divertissement en famille du dimanche d’Askew, où les familles bénéficient de 50 % de réduction sur un laissez-passer familial et les personnes âgées sont gratuites toute la journée avec un bon. »

Les billets peuvent être achetés en ligne sur le site Web du salon, sous la rubrique Acheter des billets.

@willson_becca

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AgricultureDivertissementSalmon Arm