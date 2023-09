« Il y en a partout » : lutter contre le fentanyl

La toile de fond de leur inquiétude est une augmentation des surdoses mortelles de drogues pendant la pandémie de Covid qui a refusé de s’atténuer.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que les drogues illégales ont tué 110 000 personnes l’année dernière, la plupart du fait du fentanyl illicite.

Emergent BioSolutions, le fabricant du médicament anti-surdose d’opioïdes Narcan, a parrainé le forum.

Voici trois points à retenir de l’événement, animé par Megan Messerly de POLITICO :

Certains démocrates veulent toujours jeter le livre aux dealers

Les progressistes voient une ligne directe entre la guerre contre la drogue et l’incarcération de masse et ont poussé les démocrates à légaliser les drogues, à supprimer le financement de la police et à exercer le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites pour alléger les coûts de la guerre, en particulier pour les personnes de couleur.

Mais les trois démocrates présents au forum de POLITICO ont déclaré qu’ils voyaient encore une place aux forces de l’ordre.

West a défendu une nouvelle loi du Texas qui autorise les procureurs à accuser les trafiquants de fentanyl de meurtre et augmente les sanctions pénales pour la fabrication ou la livraison de la drogue.

« Nous devons nous assurer que les personnes confrontées à ce problème comprennent qu’il y a des conséquences », a déclaré West.

Rosenblum, de l’Oregon, a reconnu que le problème du fentanyl à Portland s’est aggravé depuis que les électeurs de l’État ont légalisé la possession de petites quantités de drogues dures en 2020.

« Il y en a partout. Personne ne peut le nier. Si vous le faites, vous avez juste des œillères », a-t-elle déclaré, expliquant que son bureau était « très strict en matière d’interdiction des drogues et très strict en matière de poursuites » contre les trafiquants.

Interrogé sur l’héritage de la guerre contre la drogue, Cuellar a déclaré : « Vous pouvez discuter si elle a réussi ou non. »

Le Mexique pourrait faire plus

Cuellar a rejeté l’appel de certains partisans de la ligne dure républicaine à bombarder les cartels mexicains.

Mais le législateur du district frontalier a déclaré qu’il était lui aussi frustré par le manque de coopération du gouvernement mexicain et par la diplomatie de l’administration Biden.

« Ils peuvent certainement faire beaucoup plus. Nous avons juste besoin que l’administration soit un peu plus ferme avec le Mexique », a déclaré Cuellar.

Les produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl en provenance de Chine entrent au Mexique via deux ports situés sur la côte Pacifique, a déclaré Cuellar. Ensuite, les organisations criminelles en font du fentanyl.

Il est difficile d’attraper la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où passent chaque jour des dizaines de milliers de camions, de voitures et de trains, car la technologie utilisée pour trouver la drogue est conçue pour intercepter des expéditions illégales de drogue plus importantes, a-t-il expliqué.

Le fentanyl est disponible en petites quantités. Il est si puissant que de petites quantités suffisent à fabriquer de nombreuses pilules contrefaites.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a parfois tendu la main et d’autres ont nié que le fentanyl soit produit dans son paysa accusé les législateurs américains de faire des boucs émissaires et a déclaré que les États-Unis pourraient ne pas connaître de crise d’overdose si les Américains serraient davantage leurs enfants dans leurs bras.

« Ils travaillent avec nous », a déclaré Cuellar à propos du gouvernement mexicain, mais « les actes ne correspondent pas aux paroles ».

Les bandelettes de test de naloxone et de fentanyl peuvent sauver des vies, mais la résistance à ces dernières persiste

Les panélistes ont convenu qu’il était nécessaire de fabriquer de la naloxone, le médicament contre les surdoses d’opioïdes qui se présente désormais sous forme de spray nasal en vente libre, disponible dans tout le pays, des écoles aux entreprises.

« Quand vous allez maintenant dans des casernes de pompiers à Laredo, et qu’ils ont un point de distribution là-bas où vous pouvez vous procurer du Narcan, vous savez que les choses ont changé », a déclaré Cuellar, en utilisant le nom de marque de la naloxone.

Les bandelettes de test, que les gens peuvent utiliser pour vérifier si les pilules ou les médicaments qu’ils envisagent d’utiliser sont contaminés par le fentanyl, peuvent également sauver des vies, ont convenu les intervenants.

Mais si la plupart des États les ont décriminalisés, certains, dont le Texas, continuent de les traiter comme un attirail de drogue.

Un projet de loi rendant les strip-teases légales, soutenu par le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott, est décédé récemment au Sénat du Texas parce que certains législateurs pensent la légalisation donnera aux gens plus de confiance pour abuser des droguesa rapporté le Dallas Morning News.

West, qui a également présenté un projet de loi visant à décriminaliser le strip-tease, a déclaré qu’il n’y avait pas encore de consensus au Sénat du Texas pour le faire.

« Et malheureusement, ce qui va probablement arriver, c’est que plus il y aura de décès provoqués par l’usage du fentanyl, plus il y aura une volonté de le décriminaliser », a-t-il déclaré.

« Cela avance, et je pense qu’en fin de compte, cela sera fait », a ajouté West.