Il y avait un sentiment de nervosité, mais un sentiment d’honneur, dit Kiara Advani sur ‘Shershaah’ | Nouvelles des gens

Dras : Kiara Advani respire l’assurance de GenNow Bollywood tout en s’ouvrant sur la capacité de se dissocier des pressions externes telles que le trolling, le discours sur le népotisme ou la culture de camp de l’industrie. L’actrice, qui fait remonter sa lignée aux légendaires Ashok Kumar et Saeed Jaffery, dit que c’est dans une journée de travail.

« Nous apprenons à nous détacher en tant qu’acteurs. On vit comme une double personnalité d’une certaine manière, en jouant tant de rôles au cours de la journée de travail, et nous apprenons à garder ce morceau séparé de nos vies d’une certaine manière », explique Kiara, sur la négativité qui accompagne la profession.

Les rôles qu’elle incarne à l’écran pourraient cependant être une affaire différente. Son prochain rôle de Dimple Cheema dans le biopic « Shershaah », par exemple, est un acte qui est resté avec elle, émotionnellement. Le film raconte l’histoire du récipiendaire de Param Vir Chakra et du capitaine Vikram Batra, héros de la guerre de Kargil. Jouer la fiancée du capitaine Batra, Dimple, a permis à Kiara de jouer un rôle déterminant dans la tentative du film d’explorer la vie amoureuse du héros de guerre. Pour cela, Kiara dit qu’elle devait d’abord comprendre Dimple.

« J’ai eu la chance de rencontrer Dimple Cheema et d’interagir avec elle. Grâce à elle, j’ai pu comprendre et retracer l’histoire d’amour qu’elle a partagée avec le capitaine Vikram Batra, et j’ai essayé de projeter son voyage avec lui », nous dit l’actrice. .

« C’est toujours un défi de dépeindre une vraie vie et une vraie histoire, et nous avons gardé cela à l’esprit tout en travaillant sur ce film. Il y avait un sentiment de nervosité, mais aussi un sentiment d’honneur », explique Kiara, à propos de son expérience de travaillant dans le film et aussi sur ce qui l’a incitée à signer le film.

Elle ne peut pas résister à un sourire lorsque vous faites remarquer que, malgré son étiquette de star de cinéma, elle pourrait également être comptée parmi les enfants de Bollywood de la génération OTT. Suivez son alignement depuis son premier film, le pas si rare « Fugly » en 2014, et vous remarquerez que ses rôles phares se sont réellement déroulés dans l’espace numérique. Alors que les grands succès, « Kabir Singh » et « MS Dhoni: The Untold Story », sont sortis sur grand écran, certaines de ses grandes performances sont sur OTT. Il y avait « Lust Stories » en 2018 – que beaucoup considèrent comme le point culminant de sa carrière – plus « Coupable » et « Laxmii » en 2020.

« Shershaah », un drame de guerre somptueusement tourné et exécuté, aurait probablement vu une sortie sur grand écran sans la pandémie, et devrait maintenant sortir en OTT le 12 août. Kiara préfère examiner les avantages que les fabricants retireraient en optant pour suivre la piste OTT avec la sortie du film.

« À ce jour, nous avons tous réalisé que le gros avantage de l’OTT est la portée. Shershaah atteindrait des foyers dans 200 pays lorsqu’il sera lancé sur Amazon Prime Video. Il s’agit d’obtenir beaucoup plus d’écrans que vous ne l’auriez jamais espéré, » précise-t-elle.

Pour Kiara, la sortie à grande échelle de son nouveau film directement sur les ordinateurs portables et les téléphones portables des fans pourrait en fait être le grand coup de pouce qu’elle recherche en ce moment. Alors que les cinémas s’ouvrent prudemment, elle a quelques projets de choix, notamment « Bhool Bhulaiyaa 2 » avec Kartik Aaryan, « Jug Jugg Jeeyo » avec Varun Dhawan, Anil Kapoor et Neetu Kapoor. Une grande réception pour « Shershaah » pourrait enthousiasmer les fans pour ces futurs projets avec son nom dans le casting vedette.