"Il y avait des ténèbres tout autour": Témoin du crash d’un avion au Népal

La résidente locale Kalpana Sunar lavait des vêtements dans la cour avant de sa maison dimanche lorsqu’elle a vu un avion se précipiter vers elle, avant d’être secouée par une explosion semblable à une bombe causée par l’avion de Yeti Airlines, qui s’est écrasé lors de son atterrissage dans la station balnéaire népalaise de Pokhara.

Le vol a décollé de l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou à 10h33 dimanche et s’est écrasé sur la rive de la rivière Seti entre l’ancien aéroport et le nouvel aéroport de Pokhara, quelques minutes avant l’atterrissage.

Au moins 68 personnes sont mortes et quatre personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué des responsables, dans la pire tragédie aérienne du Népal depuis plus de trois décennies. Il y avait 15 étrangers, dont cinq ressortissants indiens, à bord du vol malheureux.

Sunar lavait des vêtements dans la cour avant de sa maison lorsqu’elle a vu un avion tomber du ciel et venir dans sa direction, a déclaré lundi le journal The Kathmandu Post.

“L’avion était incliné à un angle inhabituel et quelques instants plus tard, j’ai entendu une explosion semblable à une bombe”, a-t-elle déclaré.

“Puis j’ai vu un panache de fumée noire s’échapper de la gorge de la rivière Seti”, a-t-elle ajouté.

L’une des ailes de l’avion a heurté le sol à environ 12 mètres de la maison d’une autre résidente locale, Geeta Sunar.

“Si l’avion était tombé juste un peu plus près de chez nous, les colonies auraient été détruites”, a déclaré le journal en la citant.

“Il y a eu tellement de dégâts sur le site de l’incident, mais comme cela s’est produit loin de la colonie, il n’y a eu aucune victime ni aucun dommage dans les colonies”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait eu des incendies des deux côtés de la gorge de la rivière Seti, avec des corps éparpillés partout.

Les enfants qui ont été témoins de l’incident ont déclaré qu’ils pouvaient entendre les passagers crier de l’intérieur de l’avion alors qu’il arrivait du ciel, selon le rapport.

Samir et Prajwal Pariyar, deux enfants de 11 ans, ont d’abord pensé que l’avion était un jouet, mais lorsqu’il s’est approché, ils se sont enfuis, selon le rapport.

“Soudain, il y a eu l’obscurité tout autour à cause de la fumée”, a déclaré Samir, ajoutant : “Il semblait que le pneu de l’avion allait nous toucher lorsqu’il s’est écrasé”. Un autre témoin oculaire, Bainsha Bahadur BK, a déclaré que si l’avion était venu tout droit, il se serait écrasé dans les colonies et aurait causé plus de dégâts.

“Environ sept ou huit hublots de l’avion étaient encore intacts et nous pensions que les passagers étaient peut-être encore en vie”, a-t-il déclaré au journal.

“Mais le feu s’est propagé à l’autre moitié de l’avion en un instant, alors que nous le regardions avec horreur”, a-t-il ajouté.

Les sauveteurs népalais ont repris lundi leurs recherches pour retrouver quatre personnes toujours portées disparues après la suspension des secours dimanche soir.

Pendant ce temps, la boîte noire de l’avion a été récupérée sur le site de l’accident lundi, ont indiqué des responsables.