« Il y aura toujours un avant et un après Lionel Messi lorsque nous parlerons de football aux États-Unis »: le propriétaire de l’Inter Miami

Le propriétaire gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas, s’est ouvert sur le transfert massif de Lionel Messi au club et sur la façon dont cela va changer la Major League Soccer. Messi est sans doute le plus grand joueur de l’histoire du football et sa décision de rejoindre l’Inter Miami et de quitter le football européen en a choqué plus d’un. Plus tôt ce mois-ci, l’Argentin a annoncé qu’il déménagerait à l’Inter Miami malgré le désir de retourner à Barcelone. Cependant, le joueur de 35 ans n’a pas encore signé le contrat avec Miami, mais les formalités administratives seraient terminées d’ici la fin du mois.

Messi était lié à un retour à Barcelone mais il a choisi l’Inter Miami après que son ancien club n’ait pas réussi à lui présenter un contrat officiel. Le septuple Ballon d’Or a décidé de ne pas attendre plus longtemps et a commis la même erreur qu’il a commise il y a quelques années lorsque Barcelone n’a pas réussi à lui accorder une prolongation de contrat en raison des règles de la FFP en Liga.

A LIRE AUSSI | Championnat SAFF 2023 : avant le match Inde-Pakistan, Sunil Chhetri déclare que « perdre n’est jamais une option contre eux »

Le propriétaire gérant de l’Inter Miami, Jorge, a déclaré que l’arrivée de Messi en MLS stimulerait la ligue et l’amènerait à un autre niveau car il s’agit d’une étape historique dans l’histoire du football américain.

« Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle du sport aux États-Unis. J’ai la conviction très, très forte que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis sinon la plus grande ligue, l’une des deux meilleures ligues au monde. Je ne saurais trop insister sur l’ampleur de cette annonce », a déclaré Jorge Mas au Miami Herald.

Le milliardaire américain a déclaré qu’avoir le plus grand joueur de la MLS est une chance pour ses partenaires de la ligue et les autres propriétaires de capitaliser.

«Avoir le plus grand joueur du monde ici est quelque chose d’important pour notre ligue et pour l’écosystème du football aux États-Unis… Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des coupes et faire la différence. Je pense qu’il incombe à moi et à mes partenaires de la ligue, les autres propriétaires, de saisir le moment », a-t-il ajouté.

Mises à jour en direct de la fenêtre de transfert, 20 juin : Inter Miami Eye Two Barcelona Legends de Lionel Messi, le PSG vise Manchester City Star

Jorge a en outre souligné comment Messi peut changer la MLS et a souligné que la présence de l’Argentin aidera également les clubs à attirer d’autres joueurs talentueux.

Comment Messi peut changer la MLS : « Lionel Messi va être le plus grand ambassadeur et recruteur de l’histoire de la Major League Soccer. Sa simple présence dans cette ligue va attirer des talents de tous âges et de tous niveaux. C’est, je pense, une opportunité formidable et sans précédent qui s’offre à nous. Et je pense que nous prendrons tous collectivement les bonnes mesures pour nous assurer de mettre cette ligue dans l’hyper croissance qu’elle mérite. « C’est un événement incroyable pour la ligue, pour tous les propriétaires et toutes les équipes de la Major League Soccer. Ce sera une marée montante sur tous les fronts.