« Il y aura plus d’incendies de forêt »: à l’intérieur de la salle d’intervention d’urgence italienne où les inquiétudes concernant les vagues de chaleur augmentent | Nouvelles du monde

La salle de crise à l’intérieur de l’autorité de protection civile italienne bourdonne d’activité alors que le chef du service des urgences, Carlo Constantini, fait circuler l’espace.

De là, ils coordonnent la réponse aux urgences nationales et envoient des ressources pour aider les équipes médicales et pompiers locales en cas de besoin.

Sa principale préoccupation est le feu de forêt.

« Une violente tempête de chaleur » approche de l’Europe – météo la plus récente

Alors que la deuxième vague de chaleur, nommée Charon, s’installe, les températures pourraient atteindre près de 50°C en Sicile et en Sardaigne.

Image:

Carlo Constantini, chef du service des urgences de la protection civile italienne





Et à mesure que la chaleur augmente, la végétation s’assèche, créant des conditions parfaites pour le type d’incendies que nous avons vus à La Palma en Espagne et dans certaines parties de la Grèce.

Il déclare : « Je m’inquiète de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours car si cette canicule dure longtemps, elle pourrait nous affecter négativement, il y aura de plus en plus d’incendies de forêt. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:29

Des images diffusées par la Garde civile espagnole montrent un incendie engloutissant une zone boisée à flanc de colline.



Changement climatique rend son travail plus difficile, dit-il, remarquant que l’Italie est habituée à des températures élevées en été, mais qu’il fait de plus en plus chaud.

En savoir plus:

Une vague de chaleur intense s’empare de l’Italie

À quel point est-ce trop chaud pour que le corps humain fonctionne ?

Les pays étouffés par une chaleur de 40 °C

« Le changement climatique est une question compliquée, on voit qu’année après année la crise évolue et s’aggrave.

« Dans un avenir proche, la situation pourrait devenir complexe.

Image:

Depuis la salle de contrôle, l’équipe de M. Constantini coordonne la réponse aux urgences nationales





« Nous voyons clairement les effets du changement climatique … dans les prochaines années, nous pourrions nous retrouver dans encore plus de difficultés. »

Alors que nous partons, le ministère italien de la Santé émet une alerte indiquant que « les citoyens doivent suivre les règles pour se protéger de la canicule ».

Cela comprend rester à l’intérieur pendant la partie la plus chaude de la journée, boire au moins 1,5 litre d’eau par jour, fermer les fenêtres et les rideaux et éviter les aliments riches, la caféine et l’alcool.