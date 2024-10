Il y aura deux films Predator en 2025, une suite d’Alien est en préparation et il y aura probablement un autre Alien vs. Predator

En février, il a été annoncé que Proie Le réalisateur Dan Trachtenberg deviendra le premier cinéaste à diriger deux films au cours de la période Prédateur franchise, alors qu’il avançait avec une nouvelle Prédateur film intitulé Badlandsà partir d’un scénario de Proie le scénariste Patrick Aison (d’après une histoire conçue par Trachtenberg lui-même). Le tournage de ce film a commencé en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année, avec Super 8Elle Fanning de ‘s en tête – et plus tôt cette semaine, il a été révélé que Disney / 20th Century Studios donnerait Prédateur : Badlands une sortie en salles le 7 novembre 2025. Maintenant, lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodienle président de 20th Century Studios, Steve Asbell, a laissé échapper que nous avions en fait deux ajouts au Prédateur franchise en 2025 ! Ils préparent également un Extraterrestre : Romulus suite avec le réalisateur de ce film, Fede Alvarez – et ils vont « probablement » en faire un autre Alien contre prédateur film.

Asbell a déclaré au Hollywood Reporter que lorsque 20th Century Studios déterminera leur future liste, le Avatar, La planète des singes, Étranger, et Prédateur les franchises sont leurs principales priorités. Une fois ces projets réglés, ils peuvent alors commencer à réfléchir aux films originaux qu’ils aimeraient également ajouter à leur programme. L’avenir de Étranger a été le premier sur lequel on lui a directement posé des questions, et il a répondu : « Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede [Alvarez]mais nous allons le faire, et il a une idée sur laquelle nous travaillons. Les deux survivants, Rain et Andy, interprétés par Cailee Spaeny et David Jonsson, ont été de véritables moments forts du film. Et donc j’y pense toujours en disant : « Wow, où les gens veulent-ils les voir aller ensuite ? Nous savons qu’il y aura des extraterrestres. Nous savons qu’il y aura de superbes décors d’horreur. Mais je suis tombé amoureux d’eux deux et je veux voir quelle est leur histoire. «

Puisque cet entretien a été réalisé avant le Prédateur : Badlands annonce de la date de sortie, on a demandé à Asbell si le prochain Prédateur le film sortirait en salles (puisque Proie était une version en streaming). Il a répondu : « Oui et non. » Puis, pour clarifier, il a dit : « Oui, un Prédateur le film aura une salle de cinéma. Je vais vous le dire très simplement. Après Proie est devenu un succès, Dan [Trachtenberg] est revenu et a dit qu’il ne voulait pas le faire Proie 2. Et nous nous disons : « Que veux-tu faire ? » Et il a débité un tas d’idées vraiment folles mais vraiment cool. Nous en avons en fait réalisé deux. Deux sortiront l’année prochaine. L’un dont je ne peux pas encore parler, mais l’autre est le live-action Prédateur film avec Elle Fanning qui vient de se terminer en Nouvelle-Zélande. Cela sortira en salles l’année prochaine. … C’est intitulé Badlands et c’est une idée absolument dingue. C’est un truc de science-fiction, mais ce n’est pas ce que tout le monde pense. Et je veux dire, c’est génial. C’est tellement fou. Mais nous avons confiance en Dan. Il y a une seconde Prédateur film pour lequel nous avons des projets différents. Dan a en fait réalisé les deux. Il y a un secret Prédateur film qui sortira avant la sortie en salle mais je ne peux rien dire pour l’instant. » Dan Trachtenberg n’est donc pas seulement le premier réalisateur à réaliser deux Prédateur films, il en a réalisé trois Prédateur films!

On lui a alors demandé si nous en verrions éventuellement un autre Alien contre prédateur. Il a dit : « Probablement. Ce ne serait pas comme vous le pensez. C’est ça le problème. Pas de la manière dont on l’appellera simplement Alien contre prédateur ou quelque chose comme les films originaux. Si nous faisons cela, ils seront créés de manière organique à partir de ces deux franchises que nous avons continué avec des personnages dont nous tombons amoureux et ces personnages se combineront… peut-être. Mais nous n’en sommes pas arrivés là. Et nous n’allons pas simplement nous en sortir. » C’est intéressant à entendre, car Fede Alvarez a récemment évoqué l’idée de lui et Trachtenberg s’associer pour créer un Alien contre prédateur filmer ensemble.

Que pensez-vous des projets de 20th Century Studios pour ces franchises ? Êtes-vous impatient d’apprendre que nous recevons deux nouveaux Prédateur des films l’année prochaine ? Êtes-vous heureux que Fede Alvarez revienne pour un Extraterrestre : Romulus suite? Et tu veux en voir un autre Alien contre prédateur? Faites-le-nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.