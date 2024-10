« Il y aura des morts » à cause du puissant ouragan Milton

TALLAHASSEE, Floride — L’ouragan Milton n’est plus qu’à quelques heures de frapper la côte du golfe de Floride, et le gouverneur Ron DeSantis a déclaré mercredi que l’État se préparait à un impact direct.

L’ouragan devrait frapper la Floride entre Tampa Bay et Cape Coral mercredi soir ou jeudi matin, provoquant des inondations côtières qui devraient atteindre entre 10 et 15 pieds dans certaines zones, ce qui est plus élevé que la plupart des bâtiments d’un étage. DeSantis a déclaré lors d’un point de presse matinal avec des journalistes au centre des opérations d’urgence de l’État que les inondations entraîneraient des morts.

« Il y aura des morts », a déclaré DeSantis. « Je ne vois pas comment contourner ce problème lorsque l’onde de tempête atteint 10 pieds. »

Milton sera le deuxième ouragan majeur à frapper l’État en moins de deux semaines après l’ouragan Helene, qui a frappé Big Bend en Floride à la fin du mois dernier avant de causer de nombreuses destructions en Caroline du Nord, au Tennessee et en Virginie. Milton a déjà dépassé les attentes des prévisionnistes météorologiques en s’intensifiant lundi, passant d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 avec des vents de 175 mph.

La force de la tempête a fluctué depuis et il s’agissait d’une puissante tempête de catégorie 4 avec des vents de 250 km/h mercredi matin.

Selon un rapport publié mercredi par le National Hurricane Center de Miami, la tempête pourrait être suffisamment puissante pour remodeler certaines parties de la côte.

« Le fait de ne pas trouver un abri adéquat peut entraîner des blessures graves, voire la mort », ont écrit les prévisionnistes dans le rapport du NHC. « Milton a le potentiel d’être l’un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride. »

DeSantis a déclaré que les risques de changements soudains des vents qui pourraient affaiblir l’ouragan Milton juste avant son arrivée ont diminué à mesure que les prévisionnistes affinent leurs prévisions. Et la tempête arrivera à marée haute, ce qui pourrait donner un élan supplémentaire à l’onde de tempête et la rendre encore plus destructrice.

« Il y a une grande confiance dans le fait que cet ouragan va avoir des conséquences majeures et causer énormément de dégâts », a déclaré DeSantis.

La tempête a laissé les autoroutes et les autoroutes de Floride bondées alors que les responsables des urgences de l’État et locaux supervisent la plus grande évacuation depuis plus de 6,8 millions de personnes avant l’ouragan Irma en 2017. DeSantis a déclaré qu’il y avait eu des rapports faisant état de stations-service épuisées, mais la Florida Highway La patrouille escorte les camions-citernes 24 heures sur 24. GasBuddy, un site Web qui suit les prix de l’essence à travers le pays, estimé qu’un peu moins d’un quart des stations-service de l’État étaient en panne de carburant mercredi matin.

DeSantis a également appelé 6 000 membres de la Garde nationale de Floride, et 3 000 autres soldats ont été envoyés par d’autres États, ce qui, selon lui, constitue le plus grand déploiement de sauvetage de l’histoire de l’État.

La directrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, a déclaré mercredi aux journalistes lors d’un point de presse séparé que l’agence était « prête » et comptait déjà plus de 1 000 employés dans l’État en raison de l’ouragan Helene et que 1 200 personnels de recherche et de sauvetage supplémentaires avaient été transférés en Floride. .

Elle a fortement averti les Floridiens de l’approche de la tempête. « Vous devez vous préparer à des impacts catastrophiques », a déclaré Criswell. « Cela va être une sérieuse tempête. »

L’État a également convoqué 50 000 monteurs de lignes pour aider les millions de personnes qui devraient perdre l’électricité pendant la tempête, ce qui, selon DeSantis, constitue un record national en matière de préparation aux tempêtes. Au moins 500 policiers ont également été amenés de l’extérieur de l’État pour contribuer aux efforts de sécurité après la tempête, DeSantis et d’autres responsables de l’État mettant en garde à plusieurs reprises contre les pillages.

« Il va y avoir une nuée de policiers », a déclaré Dave Kerner, directeur exécutif du Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles de Floride. « Il n’y aura pas d’échappatoire aux ressources de l’État de Floride. »

DeSantis a fustigé la désinformation sur les réseaux sociaux que les membres de son administration ont tenté de dissiper rapidement. y compris les canulars que la FEMA empêcherait les Floridiens de rentrer chez eux une fois la tempête passée. DeSantis a exhorté les résidents à répondre aux appels d’évacuation lancés par les autorités locales et à ne pas risquer la mort par noyade à cause des eaux de crue – et a déclaré que le temps était presque écoulé pour les personnes qui devaient s’échapper.

« Vous ne pouvez pas vous contenter de ça », a déclaré DeSantis à propos des inondations prévues. « Mère Nature va gagner ce combat. »

Gary Fineout a contribué à ce rapport.