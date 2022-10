Il y a une raison pour que les spermatozoïdes nagent ensemble

30 septembre 2022 – L’adage selon lequel le sperme le plus rapide et le plus fort est celui qui fertilise l’ovule est remis en question après que de nouvelles recherches ont suggéré que le travail d’équipe est un moteur de reproduction plus puissant que la survie du plus apte.

C’est une longue et difficile nage à travers l’appareil reproducteur féminin que les spermatozoïdes mâles naviguent, et ils ont de bien meilleures chances d’atteindre l’ovule s’ils nagent ensemble en grappes, rapportent des chercheurs de la North Carolina A&T State University et de l’Université Cornell.

Les enquêteurs ont observé que les spermatozoïdes nagent ensemble en groupes lorsqu’ils se frayent un chemin à travers le liquide épais mais élastique du col de l’utérus, de l’utérus et des trompes de Fallope sur le chemin de l’ovule.

Les spermatozoïdes, comme les bancs de poissons, nagent indépendamment, mais entrent et sortent du groupe en cours de route. Pour savoir si cette nage collective avait un réel bénéfice biologique, les scientifiques ont mené des expériences avec du sperme de taureau, qui partage des propriétés similaires avec le sperme humain.

Les spermatozoïdes ont été placés dans un appareil qui imitait l’environnement physique du col de l’utérus et de l’utérus, puis les scientifiques ont testé la réaction des spermatozoïdes lorsqu’ils changeaient les propriétés du fluide et du débit. Ils ont découvert trois avantages pour les spermatozoïdes voyageant en touffes au lieu de le faire en solo et publié les conclusions dans Frontières de la biologie cellulaire et du développement.