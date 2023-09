Il y a une question cruciale que j’aurais aimé que les patrons de Netflix posent à Barry George, déclare le frère de Jill Dando avant le nouveau docu

APRÈS près de 25 ans, le meurtre de la présentatrice de télévision Jill Dando reste une affaire mystérieuse et complexe – mais pour son frère Nigel, c’est plus simple.

Il rejette les théories alternatives et reste convaincu que son assassin était un tireur solitaire agissant spontanément.

Netflix

Caractéristiques du Rex

Nigel rejette l’idée selon laquelle c’était l’œuvre d’un don de la pègre qui voulait se venger d’elle pour avoir soutenu Crimewatch, ou que c’était un chef de guerre serbe après qu’elle ait lancé à la télévision un appel à l’argent pour aider les réfugiés kosovars.

Un nouveau documentaire Netflix, qui sortira demain, revient sur le meurtre du présentateur de 37 ans, mais Nigel réfute toute affirmation selon laquelle il s’agirait d’un succès organisé.

Il a déclaré : « Je crois que c’est quelqu’un qui se trouvait dans cette rue qui était armé, a vu Jill, l’a reconnue et, pour une raison quelconque, voulait cinq minutes de notoriété et l’a tuée. »

Le programme Netflix, Qui a tué Jill Dando ? remonte au matin du 26 avril 1999, lorsqu’elle a été abattue d’une seule balle devant la porte de son domicile sur Gowan Avenue à Fulham, dans l’ouest de Londres.

Les circonstances sanglantes du meurtre de Jill, considérée comme la réponse de la télévision à la princesse Diana, ont laissé sa famille, ses amis, ses collègues et la nation entière dans un état de choc.

Et Nigel dit : « Quand vous vous asseyez et réfléchissez et regardez les preuves disponibles, je pense simplement (un coup organisé) est hautement improbable.

« Pour organiser quelque chose comme ça, il aurait probablement fallu que Jill soit suivie, ou que quelqu’un ait été dans sa rue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

«Mais Jill ne vivait pas réellement chez elle sur Gowan Avenue à l’époque.

«Elle faisait des allers-retours entre la maison où elle vivait à Chiswick avec son fiancé, Alan.

« Personne n’aurait pu savoir quand elle allait être chez elle. »

Caractéristiques du Rex

Lorsqu’elle a été tuée, Jill était une star extrêmement populaire d’émissions telles que Holiday, Crimewatch et Songs of Praise.

Elle était également une lectrice respectée de l’émission News at Six de BBC One et, en 1997, elle a été nommée personnalité de l’année par la BBC.

Jill s’était également récemment fiancée à son petit ami, le gynécologue Alan Farthing, qui superviserait plus tard la naissance des enfants du prince William.

Nigel a déclaré : « Elle était au sommet de sa vie professionnelle et privée – elle était très médiatisée à la télévision et venait de se fiancer, ils préparaient un mariage pendant cinq mois après son assassinat.

« Ce n’est pas une œuvre de fiction, malheureusement, cela s’est réellement produit.

« Elle avait toute la vie devant elle. Je peux croire que cela fait 25 ans parce que j’ai vécu ces 25 années.

«Mais ce qui me surprend, c’est l’intérêt porté à Jill, à qui elle était, à sa carrière et évidemment à son meurtre.

« Mais elle était omniprésente à l’époque. C’est un peu comme parler de Gary Lineker, qui, s’il n’est pas dans le Match du Jour, grignote des chips, vous savez. Vous le voyez partout.

«S’il avait connu le même sort que Jill, nous en parlerions encore dans 25 ans.

« Parce que c’est la combinaison de la chose la plus horrible et de la personne la plus en vue. »

La police métropolitaine a lancé l’une des plus grandes chasses à l’homme de son histoire, s’adressant à plus de 2 500 personnes et recueillant plus de 1 000 déclarations.

Pennsylvanie

Netflix

Puis, en mai 2000, ils ont arrêté Barry George, aujourd’hui âgé de 63 ans, qui vivait à moins d’un kilomètre du domicile de Jill.

C’était un reclus souffrant de troubles de la personnalité et ayant déjà été condamné pour attentat à la pudeur.

Lorsque les policiers ont perquisitionné son domicile, ils ont trouvé 2 248 images de femmes, prises sans leur autorisation, sur des pellicules non développées.

Ils ont également découvert une photographie d’un homme portant un masque à gaz – ce que George a nié être lui – tenant un pistolet.

Il a été reconnu coupable de son meurtre à Old Bailey et condamné à perpétuité en juillet 2001.

Puis, lors de son troisième appel en août 2008, il a été acquitté au motif que les preuves du procès initial ne pouvaient pas être prises en considération.

Il s’agissait d’un petit morceau de résidu de balle trouvé dans la poche de son manteau qui, selon la police, était le résultat du tir mortel.

Mais en 2008, l’idée selon laquelle une particule aussi petite pouvait être utilisée comme preuve avait été discréditée.

Nigel aurait aimé que les créateurs de la série demandent une chose à George : où étiez-vous le jour où Jill a été abattue devant sa porte ?

Le savoir pourrait permettre une sorte de clôture.

Il a déclaré : « Même s’il avait tout à fait le droit de ne pas entrer à la barre des témoins, il aurait été utile de le savoir.

« Il n’a jamais réellement dit à quiconque devant un tribunal ce qu’il faisait le jour où Jill a été tuée.

« Ce (documentaire) aurait été une vraie opportunité.

« Je ne sais pas quelles conditions ont été respectées entre Netflix et Barry George, mais c’est une regrettable omission. »

Nigel, un journaliste, aurait apprécié l’occasion de participer au documentaire et de rencontrer George pour lui poser la question en face-à-face.

L’idée selon laquelle il s’agissait d’un meurtre commis par un gang commis grâce à l’aide clé de Jill dans l’émission télévisée Crimewatch est peut-être une théorie que Nigel rejette, mais dans le documentaire, l’ancien voleur à main armée Noel « Razor » Smith semble soutenir cette suggestion.

Mais il ne donne pas de noms.

Il déclare : « Je n’ai pas vraiment envie d’en parler pour ma propre sécurité. Mais il y a des rumeurs dans le monde criminel.

« Ce n’est pas celui qu’on pourrait penser et ce n’est pas Barry George. C’était un succès professionnel.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une idée de la raison pour laquelle elle a été tuée, il a répondu : « Non. Si je vous dis pourquoi, vous saurez qui a fait ça.

Document de relations publiques

Caractéristiques du Rex

Il a ajouté : « La manière dont cela a été fait était professionnelle. Dans les années 80 et 90, chaque hit était diffusé en plein jour, dans la rue.

« Les chances d’attraper un professionnel qui travaille de cette manière sont minces, voire nulles. »

La police a suivi une piste suggérant qu’il s’agissait peut-être d’un meurtre de la pègre, mais a rapidement découvert qu’il s’agissait d’une impasse.

Bien que l’affaire reste officiellement close, Nigel croit fermement que la police métropolitaine a fait tout ce qu’elle pouvait à l’époque.

Au contraire, il sympathise avec les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais pensé que c’était scandaleux. Certains crimes ne sont tout simplement pas résolus et je pense que le cas de Jill entre dans cette catégorie.

«Quand vous voyez ce documentaire, il jette une lumière nouvelle, notamment sur l’enquête policière. Cela semble fou, n’est-ce pas ?

« Que quelqu’un soit abattu devant sa porte en plein jour dans ce qu’on pourrait penser être une rue animée de Londres.

« Mais en réalité, ce n’était pas une rue très fréquentée. Je me souviens d’être sorti un jour de la maison de Jill pour acheter un journal un matin et je n’ai jamais vu personne avant d’arriver au magasin de journaux.

« Les indices dont vous pensiez qu’ils seraient là n’étaient pas là non plus.

« Je n’ai jamais eu de problème avec la police et l’enquête et cela ne me pose aucun problème maintenant. »

Nigel rejette également toutes les autres théories, au-delà du fait qu’il s’agirait d’un tireur opportuniste et solitaire agissant spontanément.

Après presque un quart de siècle, il est sceptique quant à leur percée, mais il ne va pas renoncer à apparaître dans des documentaires comme celui-ci.

Il a déclaré : « C’est loin d’être le cas maintenant parce que nous sommes dans 24 ans, mais j’espère que cela pourra rafraîchir la mémoire de quelqu’un sur ce qui s’est passé ce jour-là.

« Ou alors, cela pourrait piquer la conscience de quelqu’un et lui dire : ‘Oui, c’était moi et je vais aller voir la police et avouer — c’est hautement improbable.

« Je sais que cela semble déchirant, mais maintenant je ne trouve pas cela déchirant. C’est juste un fait.