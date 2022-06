Il y a une pression au Congrès pour un nouveau plan national d’épargne-retraite

Alors que la législation sur la retraite continue d’évoluer au Congrès, certains législateurs espèrent résoudre ce qu’ils considèrent comme un problème persistant : le manque d’accès à un plan en milieu de travail parmi les travailleurs à faible et moyen revenu.

Un groupe bipartite et bicaméral de législateurs a commencé à travailler sur un projet de loi pour s’attaquer à cela. Alors que la législation communément connue sous le nom de Secure 2.0 comprend des propositions visant à élargir à la fois l’accès et la capacité d’épargner, elle n’atteindra pas nécessairement les personnes dont l’entreprise n’offre aucun plan, disent les défenseurs.

« Si Secure 2.0 passe, nous aurons toujours un problème fondamental », a déclaré John Lettieri, président et chef de la direction de l’Economic Innovation Group, qui soutient l’objectif du groupe du Congrès.

En savoir plus sur les finances personnelles :

25% des Américains retardent leur retraite en raison de l’inflation

Voici ce que vous devez savoir sur les prêts hypothécaires inversés

Les premières démarches financières à faire après la perte d’un conjoint

« » Examinons où se trouve le plus grand écart, c’est-à-dire dans les 50 % inférieurs [of the wealth distribution]où la plupart des travailleurs n’ont pas accès à un régime parrainé par l’employeur et ne bénéficient pas des incitations actuelles à épargner », a déclaré Lettieri.

Selon le Centre for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown, environ 57 millions de travailleurs n’ont pas de plan de retraite offert par leur travail. Et les employés à faible revenu sont beaucoup moins susceptibles d’en avoir un : parmi ceux qui se situent dans les 25 % des salaires les plus bas, 42 % ont accès à un plan de travail, contre 88 % dans les 25 % des salaires les plus élevés, selon une étude du US Bureau of Les statistiques du travail montrent.

Le groupe du Congrès – composé des sens. John Hickenlooper, D-Colo., et Thom Tillis, RN.C., et des représentants Terri Sewell, D-Ala., et Lloyd Smucker, R-Pa. — explore l’idée d’un programme calqué sur le Thrift Savings Plan fédéral, ou TSP, selon des personnes familières avec les efforts du groupe. C’est le régime de retraite offert aux employés fédéraux, ainsi qu’aux membres du Congrès et à l’armée.